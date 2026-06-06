Gobierno Federal convoca a adultos mayores y personas con discapacidad a inscribirse al Servicio Universal de Salud

El Gobierno Federal, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, convocó a los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y de la Pensión de las Personas con Discapacidad Permanente a inscribirse al proceso de Credencialización del Servicio Universal de Salud 2026.

El Gobierno Federal , encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, convocó a los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y de la Pensión de las Personas con Discapacidad Permanente a inscribirse al proceso de Credencialización del Servicio Universal de Salud 2026.

Esta estrategia federal permitirá a todas aquellas personas que se registren obtener una credencial, con la cual podrán recibir atención médica en cualquier Centro de Salud, independientemente de si son parte del IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar. Asimismo, se creará un Expediente Médico digital, al que se podrá acceder fácilmente.

La credencialización del Servicio Universal de Salud convocó inicialmente a los adultos de 85 años de edad, pero ahora se invita a los adultos mayores de 65 años y a las personas con discapacidad permanente en México. El subsecretario Eduardo Clark informó que el programa Salud Casa por Casa será clave para avanzar en la credencialización del Servicio Universal de Salud en 2026.

Cada mes, brigadas de salud visitan a casi 2.5 millones de adultos mayores, quienes serán los principales beneficiarios de este programa. La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que avanza la credencialización del Servicio Universal de Salud, ahora con los beneficiarios de la Pensión Adultos Mayores y de las Personas con Discapacidad Permanente, cuyo registro inició desde el miércoles 27 de mayo y concluirá el sábado 14 de noviembre del 2026.

Las inscripciones se harán conforme la letra inicial del primer apellido según indica el siguiente calendario oficial: La primera y tercera semana de cada mes hasta el 14 de noviembre La segunda y cuarta semana de cada mes hasta el 14 de noviembre. Las personas que pueden registrarse para recibir la credencial del Servicio Universal de Salud en 2026 son las siguientes: Adultos mayores de 65 años Personas con discapacidad permanente en México.

Para el registro, Claudia Sheinbaum informó que la inscripción será a través de los 2 mil 136 módulos de la Secretaría del Bienestar que están ubicados en toda la República Mexicana. Para localizar el más cercano a ti, ingresa al portal oficial. Para el registro, deberás tener a la mano los siguientes documentos: Identificación oficial Credencial de votación.

Los apellidos que deben registrarse del 8 al 13 de junio son los siguientes: M Martes 9 de junio N, Ñ, O, P y Q Miércoles 10 de junio R Jueves 11 de junio S, T y U Viernes 12 de junio V, W, X, Y, Z Sábado 13 de junio Rezagado





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