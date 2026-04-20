Gobierno Federal investiga ataque armado en Teotihuacán que dejó dos ciudadanos canadienses fallecidos

La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó una investigación a fondo sobre el tiroteo en Teotihuacán y mantiene coordinación con la embajada de Canadá para atender a las familias de las víctimas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha asumido una postura firme y contundente tras el lamentable episodio de violencia registrado este lunes en el interior de la zona arqueológica de Teotihuacán . El suceso, que ha sacudido a la opinión pública tanto nacional como internacional, dejó como saldo dos víctimas mortales de origen canadiense, lo que ha elevado el nivel de prioridad de las investigaciones por parte del Gobierno Federal.

Ante esta situación, la jefa del Ejecutivo dio instrucciones precisas a los integrantes de su gabinete de seguridad para realizar una indagatoria exhaustiva que permita esclarecer los motivos del ataque y dar con los responsables intelectuales y materiales, subrayando que este tipo de actos no quedarán en la impunidad bajo ninguna circunstancia. Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento del altercado, la administración central mantuvo una comunicación directa y constante con la embajada de Canadá en México. La mandataria expresó su más profundo pesar a través de sus canales oficiales, destacando su solidaridad con los familiares de las personas fallecidas. Para gestionar la crisis de manera coordinada, Sheinbaum Pardo envió de forma inmediata a funcionarios de alto nivel de las Secretarías de Gobernación y de Cultura hacia el complejo arqueológico. El objetivo de este despliegue es doble: brindar atención integral a los afectados y establecer una coordinación efectiva con las autoridades estatales y municipales, quienes trabajan en el resguardo de la escena y el acopio de pruebas periciales indispensables para el avance de las pesquisas legales correspondientes. El Gobierno Federal ha reafirmado su compromiso inquebrantable con la seguridad en los espacios turísticos y culturales del país, los cuales representan puntos estratégicos para la economía y la identidad nacional. Este incidente representa un desafío importante para las estrategias de vigilancia que se implementan en zonas de alta afluencia internacional. La Presidenta Sheinbaum enfatizó que su gestión no escatimará en recursos ni en esfuerzos para garantizar que las investigaciones se lleven a cabo con absoluta transparencia y rigor técnico. Se espera que, conforme se desarrolle el trabajo de inteligencia y los peritajes forenses en Teotihuacán, la información sea difundida de manera puntual hacia la ciudadanía y las autoridades diplomáticas extranjeras, con el fin de disipar dudas y restaurar la confianza en los protocolos de seguridad. La gobernabilidad y la salvaguarda de quienes visitan los tesoros históricos de México siguen siendo pilares fundamentales de la política actual, por lo que este caso se mantendrá bajo estrecha vigilancia hasta que se logre una resolución definitiva que haga justicia a las víctimas y brinde certidumbre a la comunidad internacional





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