Gobierno federal justifica falta de respuesta a CNTE por falta de presupuesto

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que las demandas de la CNTE que no pueden atenderse son por restricciones presupuestarias, no por falta de voluntad. El gobierno reitera su disposición al diálogo y presenta propuestas específicas, mientras expresan preocupación por las protestas violentas previas al Mundial 2026.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez , justificó que las demandas de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación ( CNTE ) que no pueden ser atendidas por el gobierno federal se deben a una falta de presupuesto, no a una falta de voluntad política .

En una conferencia de prensa tras una reunión sin acuerdos con representantes de la disidencia magisterial, Rodríguez admitió que el gobierno está preocupado por los bloqueos y protestas violentas vinculadas a los maestros, especialmente a una semana del inicio de la Copa Mundial FIFA 2026. La reunión, que contó con la presencia de la secretaria de Educación Pública, Mario Delgado, y el director del ISSSTE, Martí Batres, sirvió para reafirmar la postura del gobierno de mantener un diálogo abierto y permanente.

Rodríguez explicó que entregaron dos-propuestas concretas: una modificación a la Ley General del ISSSTE de 2007 y la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM). Además, se comprometieron a analizar temas de pensiones, procesos laborales y administrativos, así como a atender a maestros víctimas a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

La titular de Gobernación reiteró que el gobierno no usa la represión y que la única salida es el diálogo, aunque reconoció que la negociación no siempre llega al 100% de las demandas. Respecto a la exigencia de la CNTE de reunirse directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum, Rodríguez recordó que el año pasado los maestros rechazaron dos oportunidades de encuentro con ella, por lo que la mandataria no lo considera pertinente por ahora.

Mario Delgado, por su parte, señaló que la CNTE no ha nombrado representantes para las mesas técnicas sobre la USICAMM que se propusieron hace 19 meses





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