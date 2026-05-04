Gobierno Federal Refuerza la Seguridad en Sinaloa ante Licencia de Gobernador

El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó acciones para fortalecer la seguridad en Sinaloa, tras la licencia solicitada por el gobernador Rubén Rocha Moya. Se garantiza apoyo a la gobernadora interina Yeraldine Bonilla y se implementará una estrategia integral para reducir la violencia y proteger a la población.

El Gobierno federal, a través del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch , presentó junto a la gobernadora interina de Sinaloa , Yeraldine Bonilla , acciones para la pacificación en la entidad, en el contexto de la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya ante las acusaciones de EU en su contra por presunto narcotráfico .

Omar García Harfuch garantizó que Yeraldine Bonilla contará con todo el apoyo del Gobierno Federal y que Sinaloa tendrá especial atención de las autoridades, seguimiento diario y acciones firmes que permitan proteger a la población y fortalecer la paz.

En conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad realizada en Sinaloa, Omar García Harfuch, acompañado del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera, y la gobernadora interina del estado de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, afirmó que por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno de México está presente en la entidad, no se va a retirar y trabajará todos los días para proteger a las familias sinaloenses, reducir la violencia y fortalecer la paz.

Omar García Harfuch informó que, tras la reunión matutina del Gabinete de Seguridad, se encabezó una mesa de seguridad en Culiacán con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR), así como autoridades estatales y municipales, con el objetivo de mantener sin interrupciones las acciones del Estado mexicano.

“Venimos a garantizar que se mantendrá la coordinación permanente con las autoridades del estado, y que la gobernadora tendrá todo el apoyo del Gobierno de México”, expresó. Señaló que, ante el contexto derivado de la licencia solicitada por el gobernador Rocha Moya, se garantiza la coordinación permanente con el gobierno estatal, los municipios y todas las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, con especial atención, presencia territorial, seguimiento diario y acciones firmes.

García Harfuch explicó que la estrategia implementada en Sinaloa tiene tres ejes principales: reducir la incidencia delictiva, detener a los generadores de violencia y fortalecer las instituciones de seguridad mediante mejores capacidades de investigación, inteligencia, prevención y el fortalecimiento de la policía estatal.

“Como parte de este esfuerzo, se entregaron 100 patrullas a la policía estatal, se capacitó a sus elementos con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y se comisionó personal militar para fortalecer su operación”, resaltó. Finalmente, el secretario destacó que, del 1 de octubre de 2024 al 15 de abril de 2026, se han asegurado más de 68 toneladas de droga, incluidas más de 2 millones de pastillas de fentanilo; se incautaron 5 mil 457 armas de fuego, más de un millón 133 mil cartuchos y 27 mil cargadores; se inhabilitaron 2 mil 183 laboratorios clandestinos y se detuvo a casi 2 mil 400 personas por delitos de alto impacto.

Durante su intervención, Yeraldine Bonilla Valverde, destacó el compromiso de continuar con la Estrategia de Seguridad implementada, y mantener una estrecha coordinación con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para dar seguimiento puntual a los programas y políticas públicas. Asimismo, Yeraldine Bonilla Valverde asumió el compromiso de velar cada minuto por la seguridad del estado, así como lo hace el Consejo de Seguridad Nacional y la Presidenta de la República.

Por su parte, Ricardo Trevilla Trejo mencionó que se cuenta con un estado de fuerza de 13,300 elementos, de los cuales 2,732 son efectivos de las Fuerzas Especiales con más de 2,000 vehículos y 48 aeronaves, para realizar, de manera coordinada, detenciones, reconocimientos, búsqueda y destrucción de laboratorios clandestinos, así como áreas de concentración y apoyo a las autoridades locales. Añadió que en Culiacán se han asegurado 26 toneladas de droga y han sido detenidas 1,506 personas; además destacó que gracias a labores de inteligencia han sido detenidos 14 objetivos prioritarios.

Por otra parte, explicó que la Secretaría de la Defensa Nacional está apoyando en el reclutamiento de elementos de nuevo ingreso, a quienes se les aplican exámenes rigurosos de control de confianza, esto mediante un convenio que contempla la asignación de mandos para reforzar la estructura operativa de la policía estatal. Y resaltó el descenso de homicidios en la entidad. La situación en Sinaloa requiere una atención constante y coordinada, especialmente tras la licencia del gobernador Rocha Moya.

El gobierno federal ha reafirmado su compromiso de mantener la seguridad y el orden en el estado, brindando apoyo a la gobernadora interina Yeraldine Bonilla. Esta estrategia se basa en tres pilares fundamentales: la reducción de la delincuencia, la detención de los responsables de la violencia y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad.

La entrega de equipamiento a la policía estatal, la capacitación de sus elementos y el despliegue de personal militar son medidas concretas que se están implementando para lograr estos objetivos. La presencia del Gabinete de Seguridad en Sinaloa, encabezado por Omar García Harfuch y acompañado por altos mandos de las fuerzas armadas, demuestra la seriedad con la que el gobierno federal está abordando la situación.

La coordinación entre las diferentes dependencias del gobierno, así como con las autoridades estatales y municipales, es esencial para garantizar la efectividad de las acciones implementadas. Los resultados obtenidos hasta el momento, como el aseguramiento de grandes cantidades de droga, armas y la detención de presuntos delincuentes, son un indicativo de que la estrategia está dando frutos.

Sin embargo, es importante mantener la vigilancia y seguir trabajando de manera constante para consolidar los avances logrados y prevenir el resurgimiento de la violencia. La colaboración de la sociedad civil también es fundamental para lograr una paz duradera en Sinaloa. El compromiso de la gobernadora interina Yeraldine Bonilla de velar por la seguridad del estado es un factor clave para el éxito de la estrategia.

Su disposición a trabajar en estrecha coordinación con el gobierno federal y a dar seguimiento puntual a los programas y políticas públicas es un mensaje claro de que la seguridad de los ciudadanos es su prioridad. El apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional en el reclutamiento y capacitación de nuevos elementos de la policía estatal es una medida importante para fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad locales.

La aplicación de exámenes rigurosos de control de confianza es fundamental para garantizar la integridad y profesionalismo de los policías. La reducción de los homicidios en la entidad es un logro significativo que demuestra que la estrategia está teniendo un impacto positivo en la vida de los ciudadanos. Es importante seguir monitoreando las estadísticas y ajustando las acciones implementadas para mantener esta tendencia a la baja.

La seguridad en Sinaloa es un desafío complejo que requiere un enfoque integral y una colaboración estrecha entre todos los actores involucrados





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