Gobierno mexicano avanza en reformas para eliminar USICAMM y mejorar pensiones del magisterio

El Ejecutivo federal mantiene abiertas las mesas de diálogo con la CNTE y presenta una iniciativa de reforma que busca suprimir la USICAMM, garantizar derechos laborales docentes y crear una aseguradora pública para fortalecer el sistema de pensiones del ISSSTE.

El Gobierno de México sigue dialogando con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ) para lograr consensos que beneficien al sistema educativo y respondan a las principales demandas del magisterio.

En la reunión del viernes, el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que las mesas de diálogo estuvieron abiertas durante toda la semana, con el objetivo de construir soluciones mediante la negociación y el consenso. Una de las propuestas más destacadas del Ejecutivo es la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), una exigencia histórica de la CNTE y un compromiso de campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Delgado señaló que ya existe una ruta de trabajo definida para presentar una iniciativa de reforma durante el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión. El proyecto pretende crear un nuevo esquema que garantice los derechos laborales del magisterio, refuerce la transparencia en los procesos de ingreso y promoción, y erradique prácticas como el favoritismo, el nepotismo y la corrupción.

Además, la reforma busca dar mayor certeza a la trayectoria profesional de los docentes, tomando en cuenta la opinión del personal docente a nivel nacional mediante consultas escuela por escuela. De concretarse, este cambio representaría un hecho histórico en la relación entre el Estado mexicano y el magisterio, pues permitiría construir un modelo basado en la participación directa de los maestros y maestras. Otro punto central de las negociaciones es la reforma de la Ley del ISSSTE de 2007.

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, reconoció que la supresión total de dicha normativa implica un desafío financiero considerable. Según Batres, revertir el sistema actual requeriría recursos equivalentes al 20 % del Producto Interno Bruto, pues desde 2007 el esquema solidario de pensiones para los empleados estatales dejó de operar.

Sin embargo, el gobierno ha propuesto alternativas para mejorar las condiciones de retiro, entre ellas la creación de una aseguradora pública que trabajaría de la mano con PensionISSSTE. Esta nueva entidad tendría como objetivo fortalecer las opciones públicas dentro del sistema de cuentas individuales, manteniendo comisiones bajas y garantizando que una mayor parte de los recursos se refleje en pensiones más dignas.

Los funcionarios subrayaron que PensionISSSTE ya ofrece las comisiones más reducidas del mercado y que la aseguradora pública buscaría mantener esos costos mínimos, evitando que los trabajadores deban destinar sus ahorros a bancos o administradoras privadas. La medida se inscribe en la continuidad de las reformas impulsadas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que redujeron significativamente las comisiones de las afores, permitiendo que aproximadamente 175 mil millones de pesos permaneceran en las cuentas de los trabajadores.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reiteró que existen propuestas concretas tanto para el sistema de promoción docente como para el tema de las pensiones. Hizo un llamado a la CNTE para que concluya las movilizaciones y evite mayores afectaciones a estudiantes, trabajadores, comerciantes y visitantes del Centro Histórico de la Ciudad de México, especialmente en un momento en que el ciclo escolar está próximo a terminar.

La autoridad enfatizó que el diálogo permanente y la búsqueda de acuerdos son la mejor vía para garantizar la estabilidad del sistema educativo y de los derechos laborales de los docentes, al tiempo que se protege el bienestar de la población y se asegura la continuidad de los procesos académicos





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