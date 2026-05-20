Gobierno mexicano confirma aumento salarial para maestros en 2026, beneficiará a miles de docentes

El Gobierno mexicano confirmó un nuevo aumento salarial para maestros de educación básica en 2026, una medida que beneficiará a miles de docentes en todo el país. La presidenta Claudia Sheinbaum lo anunció durante la conmemoración del Día de las Maestras y los Maestros, enmarcada en una estrategia enfocada en fortalece las condiciones laborales y el ingreso del magisterio frente al contexto económico actual y el impacto de la inflación.

El Gobierno de México confirmó un nuevo aumento salarial para maestros de educación básica en 2026, una medida que beneficiará a miles de docentes en todo el país.

La presidenta Claudia Sheinbaum lo anunció durante la conmemoración del Día de las Maestras y los Maestros, enmarcada en una estrategia enfocada en fortalecer las condiciones laborales y el ingreso del magisterio frente al contexto económico actual y el impacto de la inflación. Según la información presentada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el incremento será del 9% para docentes de educación básica a nivel nacional, con posibilidad de alcanzar hasta un 10% en el ingreso integral, por considerar no solo el sueldo base, sino también otros conceptos relacionados con prestaciones y compensaciones adicionales





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