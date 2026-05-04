Gobierno mexicano niega tener indicios previos sobre vínculos de Rocha Moya con el crimen organizado

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, descartó que el gobierno federal tuviera sospechas sobre el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, relacionadas con el crimen organizado, como señala Estados Unidos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch , ha negado rotundamente que el gobierno federal tuviera conocimiento previo o sospechas que vincularan al exgobernador de Sinaloa , Rubén Rocha Moya , con actividades del crimen organizado , tal como lo ha señalado el gobierno de Estados Unidos .

En una conferencia de prensa ofrecida desde la Novena Zona Militar en Culiacán, García Harfuch enfatizó que siempre ha existido una coordinación efectiva en materia de seguridad con el estado de Sinaloa, sin que se hayan presentado obstáculos o impedimentos por parte de las autoridades estatales. El funcionario aseguró que la colaboración ha sido constante y fluida desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacando los resultados obtenidos en detenciones y operaciones realizadas, sin que en ningún momento se haya detectado interferencia alguna por parte de funcionarios del gobierno de Sinaloa.

Esta declaración surge en respuesta a las acusaciones formuladas por Estados Unidos, que han puesto en tela de juicio la integridad y la gestión de seguridad en el estado de Sinaloa. La postura del gobierno mexicano busca desmentir cualquier implicación y reafirmar su compromiso con la transparencia y la legalidad en la lucha contra el crimen organizado.

La situación ha generado un debate público sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación y colaboración entre las autoridades federales y estatales, así como la importancia de garantizar la protección de los funcionarios públicos que puedan ser objeto de amenazas o ataques. El gobierno federal se mantiene firme en su compromiso de investigar a fondo cualquier acusación que se presente y de colaborar con las autoridades estadounidenses en el intercambio de información y en la búsqueda de la verdad.

La seguridad y la protección de los ciudadanos son prioritarias, y se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley y el orden. Rocha Moya se encuentra actualmente en el estado de Sinaloa, sin gozar de fuero constitucional, lo que significa que es susceptible a cualquier acción legal que las autoridades estadounidenses puedan solicitar.

Sin embargo, el gobierno federal ha dispuesto un dispositivo de seguridad de la Guardia Nacional para protegerlo, aunque García Harfuch aclaró que esta medida no se debe a la existencia de amenazas concretas, sino a la responsabilidad que ejerció Rocha Moya como gobernador de un estado donde se ha intensificado el combate a la violencia. El número de elementos asignados a la protección de Rocha Moya no fue revelado por razones de confidencialidad, pero se confirmó que se determinó tras una evaluación de riesgo realizada por el Servicio de Protección Federal.

Es importante destacar que, a diferencia de otros gobernadores salientes, Rocha Moya no solicitó seguridad adicional; esta fue asignada de manera proactiva por el gobierno federal, considerando la complejidad del contexto en el que se desempeñó como gobernador. La decisión de brindar protección a Rocha Moya ha sido objeto de críticas por parte de algunos sectores, quienes la consideran una medida innecesaria y un privilegio injustificado.

Sin embargo, el gobierno federal argumenta que se trata de una medida preventiva destinada a garantizar la seguridad del exgobernador y a evitar cualquier incidente que pueda poner en riesgo la estabilidad del estado. La situación de Rocha Moya es un claro ejemplo de los desafíos que enfrenta el gobierno mexicano en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.

García Harfuch también respondió a las preguntas de la prensa sobre la posibilidad de que otros servidores públicos y exfuncionarios incluidos en la lista de diez personas bajo investigación en Estados Unidos, como el senador morenista Enrique Inzunza, hayan solicitado o cuenten actualmente con protección de la Guardia Nacional. El secretario de Seguridad negó que haya recibido alguna solicitud de protección por parte de estos funcionarios, y aseguró que no se les ha asignado ningún dispositivo de seguridad.

Asimismo, aclaró que el fuero constitucional solo protege a los senadores, y que los exgobernadores y otros funcionarios públicos no gozan de esta prerrogativa una vez que dejan el cargo. Esta aclaración es importante para disipar cualquier duda sobre la posibilidad de que Rocha Moya pueda evitar su aprehensión como lo solicitó Estados Unidos.

El gobierno mexicano se ha comprometido a colaborar con las autoridades estadounidenses en la investigación de las acusaciones formuladas contra Rocha Moya y otros funcionarios, y a garantizar que se cumpla con la ley y el orden. La transparencia y la rendición de cuentas son principios fundamentales de la política de seguridad del gobierno federal, y se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que se investiguen a fondo todas las acusaciones y que se castigue a los responsables.

La situación de Rocha Moya es un recordatorio de la importancia de fortalecer las instituciones y de promover una cultura de legalidad y transparencia en todos los niveles de gobierno





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