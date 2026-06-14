Gobierno municipal de Monclova invierte más de 23 mdp en obras de infraestructura y mejoramiento urbano

El ayuntamiento de Monclova, con apoyo del gobierno estatal, ejecuta proyectos de pavimentación y rehabilitación de espacios públicos en varias colonias, beneficiando a más de 5,800 habitantes.

El Gobierno Municipal de Monclova , bajo la administración del alcalde Carlos Villarreal , ejecuta una cartera de proyectos de infraestructura y mejoramiento urbano con una inversión que supera los 23 millones de pesos.

Estas obras, que se desarrollan en coordinación con el Gobierno del Estado, abarcan acciones de pavimentación, recarpeteo y rehabilitación de espacios públicos en diversas colonias del municipio. El objetivo central es fortalecer la conectividad vial, recuperar áreas de convivencia y ofrecer entornos más seguros, elevando así la calidad de vida de la población.

Entre las intervenciones más significativas destaca la rehabilitación de los paseos de la colonia Miravalle, así como el mejoramiento de plazas públicas en los sectores de Jardines de la Salle y Praderas. De manera paralela, se avanzan trabajos de pavimentación y recarpeteo en colonias como Leandro Valle, El Roble, Calderón, San Salvador, 21 de Marzo y Tierra y Libertad, donde las obras permitirán optimizar las condiciones de circulación para automovilistas y peatones.

Según estimaciones municipales, estas acciones impactarán de manera directa a más de 5 mil 800 habitantes, quienes contarán con vialidades en mejor estado, espacios públicos renovados y una imagen urbana mejorada en sus comunidades. El alcalde Carlos Villarreal subrayó que estos proyectos forman parte de una estrategia orientada a fortalecer la competitividad de Monclova y generar condiciones favorables para su crecimiento, atendiendo demandas históricas de la ciudadanía.

Destacó, asimismo, el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas como un elemento fundamental para concretar obras que beneficien a distintos sectores y permitan avanzar en la construcción de una ciudad más moderna y funcional. Reiteró, por último, que la coordinación entre los gobiernos municipal y estatal se mantendrá para impulsar nuevas iniciativas que promuevan un desarrollo equilibrado y generen mayores oportunidades para las familias de Monclova





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