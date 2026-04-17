Gobierno y Sector Tortillero Acuerdan Mantener Precios: Sin Aumento a la Tortilla

Tras una reunión de más de dos horas entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y representantes del Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), se confirmó que el precio de la tortilla no aumentará. Se criticó el alza en la harina nixtamalizada por parte de Maseca, y se acordó renovar el Pacic, manteniendo la canasta básica por debajo de los 900 pesos.

Ciudad de México. En una jornada de intensas negociaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con los integrantes del Paquete contra la Inflación y la Carestía ( Pacic ), un encuentro que se prolongó por más de dos horas y que tuvo como uno de sus puntos álgidos las fuertes objeciones dirigidas a la representación de Maseca por el reciente incremento en el precio de la harina nixtamalizada.

Al término de la significativa cita, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, comunicó a la prensa una noticia de gran relevancia para la economía familiar: no se registrará un aumento en el precio de la tortilla. Este acuerdo surge en un contexto donde la prioridad gubernamental es la contención de la inflación, un objetivo que Sheinbaum Pardo ha manifestado con firmeza durante las discusiones. Como parte de las resoluciones adoptadas, se pactó la renovación del Pacic, un instrumento fundamental para estabilizar los precios de productos esenciales. Si bien la firma formal de este convenio se efectuará en una fecha posterior, según trascendió entre los asistentes a la reunión, el compromiso de mantener la estabilidad de precios es inquebrantable. Uno de los pilares de este compromiso es que el costo de la canasta básica, que forma parte del Pacic y está compuesta por 24 productos esenciales (22 alimentos y dos de primera necesidad), se mantendrá en un rango inferior a los 900 pesos en las principales cadenas de autoservicio del país. Esta medida busca aliviar la carga económica de las familias mexicanas ante las presiones inflacionarias. A su salida del encuentro, representantes de diversas organizaciones de tortilleros expresaron su conformidad con el acuerdo alcanzado. Señalaron de manera enfática que el precio de la tortilla se mantendrá estable, ya que no existen fundamentos económicos sólidos que justifiquen un alza. Subrayaron que el precio del maíz, materia prima principal para la elaboración de la tortilla, se encuentra en niveles bajos y que los demás insumos no han experimentado incrementos que ameriten una corrección en el precio final al consumidor. Esta postura de los productores refuerza la viabilidad del acuerdo y la confianza en la estabilidad del sector. Durante el desarrollo de la reunión, la decisión unilateral de Maseca de incrementar el precio de la harina nixtamalizada sin una justificación aparente fue objeto de severo escrutinio. Ante la falta de argumentos contundentes por parte de la empresa, se anticipa la realización de una próxima reunión, de carácter aún más específico, entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y los directivos de Maseca. El objetivo de este nuevo encuentro será dilucidar las razones detrás de dicha medida y buscar alternativas que eviten afectaciones directas al bolsillo de los consumidores y a la cadena productiva del maíz y la tortilla. La firmeza de la presidenta en su política de control inflacionario y la colaboración del sector productivo son elementos clave para asegurar el acceso a alimentos básicos a precios justos y accesibles para todos los mexicanos, fortaleciendo así la economía doméstica y el bienestar social del país en su conjunto. La apuesta por la estabilidad de precios en productos de consumo masivo como la tortilla es una señal clara de la dirección que el gobierno federal está tomando para proteger el poder adquisitivo de la población y fomentar un entorno económico predecible y favorable para el desarrollo





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