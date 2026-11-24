La gobernadora Libia García y los alcaldes Trejo y Hernández arrancan la etapa final del Bulevar La Libertad con 271.7 millones de pesos para conectar San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo.

La coordinación intergubernamental avanza con la implementación de uno de los proyectos de infraestructura más significativos para la región de San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo. El trabajo conjunto entre las administraciones municipales y el gobierno estatal de Guanajuato ha permitido culminar la última etapa del Bulevar La Libertad. Esta obra civil representa una inversión total de 271.7 millones de pesos y está diseñada para beneficiar directamente a más de 337 mil habitantes en la zona.

Arranque oficial de la inversión estatal

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, participó activamente en el inicio de esta fase final junto con el presidente municipal de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo, y el alcalde de Dolores Hidalgo, Adrián Hernández Alejandri. El evento marcó el comienzo de los trabajos físicos para modernizar los 2.9 kilómetros que permanecían pendientes en la localidad de La Cieneguita. La meta es completar una conexión vial estratégica que es utilizada diariamente por trabajadores, estudiantes, comerciantes y visitantes de la región.

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Ubicación y beneficiarios directos

En la ceremonia de arranque estuvieron presentes representantes de diversas comunidades locales, incluyendo Palo Colorado, Galvanes, Tierra Blanca de Arriba, Marroquín de Abajo, San Miguelito 2, Rancho Viejo y La Palmilla. Estos ciudadanos asistieron para observar los trabajos que concluirán esta importante conexión entre San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo. La finalización de este tramo específico había sido una demanda recurrente por parte de los habitantes de la zona durante mucho tiempo.

Estrategia de colaboración municipal

Mauricio Trejo explicó que mantuvo comunicación directa con la gobernadora para dar seguimiento al proyecto y transmitir a los ciudadanos su compromiso con la terminación de la obra. La gobernadora resaltó la importancia de la alianza, indicando que ella, junto con los alcaldes Trejo y Adrián Hernández, formaron equipo para hacer posible el desarrollo. Para el Gobierno Municipal de San Miguel de Allende, esta colaboración refleja una gestión que busca atender las necesidades de la población mediante el trabajo conjunto con otras instituciones.

Responsabilidades y tiempos de ejecución

El presidente municipal Mauricio Trejo señaló que los gobiernos locales tienen la responsabilidad de cumplir oportunamente con los procedimientos necesarios para facilitar la ejecución de las obras estatales. Admitió que si los alcaldes no entregan a tiempo lo que corresponde, los recursos no se liberan y las obras se detienen. Assertó que cualquier alcalde que cumpla con sus plazos obtendrá sus obras, mientras que aquellos que no lo hagan enfrentarán retrasos inevitables.

Detalles técnicos y proyección económica

Esta coordinación se alinea con el Modelo San Miguel, que contempla una visión de desarrollo que no se limita a las fronteras municipales. La modernización contempla la creación de cuatro carriles, pavimentación de concreto hidráulico y la ampliación del paso superior ferroviario. También se incluyen caminos laterales, alumbrado público y una ciclovía continua de 30.7 kilómetros que unirá ambas ciudades turísticas y comerciales.

Impacto en la movilidad regional

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la finalización de esta obra beneficiará a más de 337 mil habitantes y mejorará las condiciones de circulación para más de 18 mil 700 vehículos diarios. El crecimiento de ambos municipios debe aprovechar sus fortalezas económicas y turísticas mientras se conserva su identidad cultural y patrimonial. Los trabajos serán ejecutados por la Secretaría de Obra Pública del Estado en un plazo aproximado de ocho meses.