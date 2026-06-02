Gobiernos estatales deben sumarse a la política industrial, señala el Imco

Los gobiernos estatales deben sumarse a la política industrial con instrumentos de planeación, vinculación, financiamiento y medición, señala el Imco. Guanajuato y Querétaro destacaron por la consolidación institucional de sus estrategias para la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), mientras que Oaxaca y Veracruz destacaron en los objetivos del Plan México por el Corredor Interoceánico.

Los gobiernos estatales deben sumarse a la política industrial con instrumentos de planeación, vinculación, financiamiento y medición, señala el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

Guanajuato y Querétaro destacaron por la consolidación institucional de sus estrategias para la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), mientras que Oaxaca y Veracruz destacaron en los objetivos del Plan México por el Corredor Interoceánico. Aunque las entidades federativas avanzan en alinear sus políticas industriales con los objetivos del Plan México, persisten desafíos en digitalización, financiamiento, colaboración y medición de resultados.

Para ello se encuestó a las dependencias de desarrollo económico en las 32 entidades federativas, de las cuales sólo 16 participaron. Los ejes evaluados fueron Contenido nacional y cadenas de valor; Atracción de inversiones; Innovación, digitalización y capital humano; y Condiciones habilitadoras como infraestructura, seguridad y sostenibilidad. Guanajuato y Querétaro destacaron por la consolidación institucional de sus estrategias para la atracción de IED, con fortalecimiento de proveedores locales, formación de talento, facilitación administrativa y proyectos de infraestructura productiva.

En segundo plano, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz sacaron ventaja de la magnitud y alineación de proyectos estratégicos vinculados directamente con el Plan México. En Nuevo León, Sonora, Chihuahua y Baja California, sus avances están vinculados a la articulación entre manufactura avanzada, innovación tecnológica y cadenas globales de valor.

De las 16 entidades, 15 reportaron contar con algún tipo de estrategia para incrementar el contenido nacional en sectores considerados prioritarios, de los cuales la mitad aseguró que operan con metas y presupuesto definidos. Tal es el caso de Veracruz, que incluye compras públicas con un alto porcentaje de origen nacional, incentivos fiscales y financieros para la producción, programas de desarrollo de proveedores, tres Polos de Desarrollo del Bienestar (Podebi) en proceso, y coordinación con la banca de desarrollo.

Guanajuato, Oaxaca y Durango, Sonora y Chihuahua también tienen avances relevantes en el uso de insumos nacionales. En 13 de las 16 entidades trabajan con un plan estatal de atracción de inversiones alineado, al menos de manera general, con los objetivos del Plan México. Los sectores más relevantes son el automotriz, semiconductores, energía y farmacéutica o de dispositivos. Coahuila, Guanajuato y Querétaro tienen planes estatales actualizados y en ejecución, con vocación a sectores asociados con manufactura avanzada.

A esto se suma el uso de ventanillas únicas, simplificación regulatoria y acompañamiento personalizado; mecanismos de seguimiento de proyectos; y estrategias activas de promoción internacional y desarrollo de proveeduría. En 14 entidades tienen programa estatal de innovación tecnológica; más de la mitad de los estados señalaron que éstos cuentan con financiamiento público asignado, y no cuentan con recursos específicos o están en fase de diseño.

Nuevo León emplea programas de innovación con financiamiento público, esquemas de vinculación academia-empresa, formación de talento en sectores estratégicos y un nivel alto de digitalización de trámites empresariales. Oaxaca y Veracruz destacaron por el Corredor Interoceánico; Hidalgo, por la articulación entre infraestructura, transición energética y desarrollo regional; Baja California, por los polos industriales, financiamiento y coordinación con la Federación. Guanajuato y Querétaro mantienen una base institucional relevante





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