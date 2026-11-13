God of War Sons of Sparta llega a PS4 el 16 de noviembre 2026

Sony confirma que God of War Sons of Sparta llegará a PlayStation 4 el 16 de noviembre 2026. Además de la versión para la consola de 2013, se lanzan dos modos gratuitos.

Sony ha confirmado oficialmente que God of War Sons of Sparta llegará a PlayStation 4 el 16 de noviembre 2026. Esta anuncio pone fin a las especulaciones recientes sobre la disponibilidad del título spin-off protagonizado por Kratos en hardware de generación anterior. Los desarrolladores Santa Monica Studio y Mega Cat Studios validaron esta fecha tras filtraciones previas en la PlayStation Network.

Detalles del lanzamiento de God of War Sons of Sparta

El videojuego en 2D de estilo metroidvania y pixelart, creado originalmente para PlayStation 5 el 12 de febrero 2026, finalmente estará disponible para usuarios de la consola de 2013. Esta decisión estratégica de Sony busca ampliar la base de jugadores de su franquicia insignia. El precio oficial para la versión de PlayStation 4 no ha sido revelado, pero se espera que sea similar a los 29.99 dólares estadounidenses o 516.38 pesos mexicanos del título next-gen.

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Nuevos modos de juego gratuitos incluidos

Además del port principal, se lanzarán dos modos de juego adicionales sin costo alguno el 16 de noviembre 2026. Estos contenidos son accesibles tanto para jugadores de PlayStation 4 como de PlayStation 5. El Modo Hermes permite competir contrarreloj con herramientas específicas para speedrunning, incluyendo un cronómetro y marcador permanente. Los usuarios pueden desbloquearlo completando el juego o introduciendo un código secreto en el menú principal.

Por su parte, el Modo Erebus presenta un desafío extremo donde tanto Kratos como los enemigos son derrotados con un solo golpe. Esta modalidad está diseñada para jugadores que buscan un nivel de dificultad considerablemente más alto. La selección de cualquiera de estas modalidades especiales debe realizarse al iniciar una nueva partida. Esta estrategia refuerza el compromiso de Sony con la franquicia God of War.

Desarrollo de God of War Laufey y futuro

La compañía japonesa mantiene múltiples proyectos activos dentro de la saga. God of War Laufey, una precuela centrada en Faye y no en Kratos, sigue en desarrollo. Este título principal estaba previsto para mayo 2027, pero ha sufrido cambios en su fecha de lanzamiento reciente. La franquicia de Santa Monica Studio continúa siendo fundamental para la estrategia de Sony tras el éxito de 2022 y el reinicio de 2018.

PlayStation 5 lleva casi seis años en el mercado, lo que explica la reducción de lanzamientos first-party para PlayStation 4. Sin embargo, Sony continúa apoyando activamente esta plataforma con entregas importantes. La llegada de God of War Sons of Sparta a PS4 en noviembre 2026 demuestra que la consola de 2013 sigue siendo relevante. Los jugadores que aún no han migrado a la nueva generación podrán disfrutar de esta aventura 2D a principios de la próxima semana.