God of War Sons of Sparta llegaría a PS4 tras filtración confiable

La filtración indica que God of War Sons of Sparta portará a PlayStation 4. El código de contenido sugiere un lanzamiento próximo para la consola de 2013.

La franquicia God of War de Sony está a punto de expandir su alcance en la plataforma legacy con evidencias recientes sobre una portabilidad. La filtración más fiable hasta la fecha sugiere que God of War Sons of Sparta dejará de ser un exclusivo exclusivo de PlayStation 5 para llegar a la generación anterior.

Esta información proviene de una fuente especializada en rastrear metadatos de la PlayStation Store, lo que indica que el port está técnicamente avanzado en su desarrollo. El anuncio oficial aún está pendiente, pero los indicios digitales apuntan a una disponibilidad cercana para los usuarios de la consola de 2013.

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Indicios Técnicos de Un Port PS4

El perfil PlayStation Size, reconocido por su precisión en el análisis de datos de la tienda digital, ha revelado detalles técnicos convincentes sobre el futuro de este spin-off. En su publicación más reciente, este investigador digital señaló que el juego ya cuenta con un ID de contenido oficial asignado por Sony para su versión en PlayStation 4.

El código específico identificado en la filtración es UP9000-CUSA57767_00-SONSOFSPARTAPS40. Esta marca numérica y alfanumérica presenta una similitud estructural muy alta con el identificador actual del título para PlayStation 5, diferenciándose únicamente en sutiles variaciones de código diseñadas para distinguir la versión legacy de la actual.

Ante la duda de un seguidor que cuestionaba la veracidad de estos hallazgos técnicos, la fuente confiable confirmó con un simple sí que el juego se lanzará efectivamente para la consola más antigua de la compañía. Aunque el enlace directo al ID no redirige a una ficha de producto válida en la tienda en este momento, los cambios en la plataforma son reveladores.

Actualizaciones Recientes En La PlayStation Store

Un análisis más profundo de la tienda digital estadounidense de Sony muestra que la página oficial de God of War Sons of Sparta fue modificada en algún momento entre octubre y noviembre de 2026. Estas actualizaciones en el backend de la tienda suelen preceder a anuncios públicos o a la habilitación de la compra.

La presencia de referencias a la plataforma de antigua generación dentro de la descripción del producto refuerza la teoría de que la portabilidad es una realidad inminente. Sony mantiene silencio oficial sobre el asunto, pero la evidencia acumulada en los servidores de la compañía es consistente con procesos de lanzamiento estándar.

Impacto En La Comunidad Y Críticas Previas

La decisión de portar el juego a PS4 responde en parte a la controversia inicial que generó su lanzamiento exclusivo en 2026. God of War Sons of Sparta debutó el 12 de febrero de 2026, pero solo fue accesible para jugadores de PlayStation 5 debido a sus requisitos técnicos y estratégicos.

El título, desarrollado por Mega Cat Studios, es un metroidvania en 2D con estética pixelart que remonta a la juventud de Kratos. Esta naturaleza artística permitió que muchos usuarios cuestionaran la exclusividad, argumentando que la consola de 2013 podría manejar el juego adecuadamente.

Las reseñas del spin-off han sido mixtas y, actualmente, figura entre los lanzamientos peor calificados en la historia de la saga. Sin embargo, la ampliación de la base de jugadores potenciales podría ofrecer una segunda oportunidad a los fans que deseen experimentar esta historia desde una perspectiva diferente.

Futuro De La Franquicia Y Próximos Pasos

Mientras se espera una confirmación formal de Sony, el estudio Santa Monica Studio ya trabaja en nuevos proyectos importantes para la serie. God of War Laufey, centrado en el personaje de Faye, es una de las entregas más aguardadas por la comunidad global.

El calendario de God of War Laufey ha sido ajustado y ahora está programado para llegar a las tiendas a finales de mayo de 2027. Este retraso ha permitido a los desarrolladores pulir detalles en un título que promete explorar nuevas facetas del universo mitológico de la franquicia.

Paralelamente, existe un remake de la trilogía original en desarrollo, aunque la fecha de lanzamiento exacta aún no ha sido revelada. La experiencia previa de Marvel Rivals, que recibió una versión para PS4 retroactivamente, demuestra que Sony sí realiza este tipo de portabilidades cuando el título lo permite.