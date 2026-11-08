Godzilla Minus Zero rompe récords de taquilla en EE.UU.

Godzilla Minus Zero lidera la taquilla estadounidense con 31,6 millones de dólares, superando a The Cat in the Hat y estableciendo un nuevo récord para películas en lengua extranjera en acción real.

Godzilla Minus Zero ha irrumpido con fuerza en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá, liderando la taquilla del fin de semana con una recaudación de 31,6 millones de dólares. Este resultado representa un debut récord para una película en lengua extranjera en formato de acción real en el mercado norteamericano. La película, dirigida por Takashi Yamazaki, ha demostrado ser un fenómeno cultural significativo al superar las expectativas iniciales del mercado.

Récord de taquilla para acción real extranjera

El estreno de Godzilla Minus Zero ha superado con claridad las proyecciones previas, consolidándose como el líder indiscutible de la semana. La producción ha dejado atrás a competidores internacionales notables como Demon Slayer: Infinity Castle, que debutó el año pasado con 70,6 millones de dólares en el formato de animación. También ha superado a Hero, cinta de 2004 que ostentaba el récord anterior de acción real con 17,9 millones de dólares. Este hito posiciona a la franquicia de Godzilla en un lugar privilegiado dentro de la historia del cine de superhéroes y monstruos.

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Desplazamiento de The Cat in the Hat en los cines

La película animada de Warner Bros., The Cat in the Hat, protagonizada por Bill Hader, se ha posicionado en el segundo lugar con una recaudación de 20,5 millones de dólares. Esta cinta adicional ha generado otros 10 millones de dólares en el extranjero, aunque no ha podido competir con el impacto masivo de la nueva entrega de Godzilla. La diferencia de casi 11 millones de dólares entre ambas películas subraya la popularidad renovada de la criatura japonesa entre el público americano.

Contexto de la franquicia Godzilla y Toho

Takashi Yamazaki ha revitalizado una de las franquicias más longevas del cine al devolver la serie a sus raíces japonesas. La cinta, producida por Toho y distribuida en Norteamérica por GKids, está ambientada en el Japón posterior a la Segunda Guerra Mundial. Aunque Godzilla celebra recientemente su cumpleaños número 72, el enfoque de Yamazaki en el terror instintivo ha conectado con nuevas audiencias. El presupuesto inferior a 20 millones de dólares sugiere un retorno de inversión excepcionalmente alto para los productores.

Comparación con otros éxitos internacionales recientes

Ninguna película de acción real en lengua extranjera ha tenido un fin de semana de estreno mayor, salvo excepciones específicas como La Pasión de Cristo de 2004. Esta última debutó con 83,8 millones de dólares pese a sus diálogos mayormente en arameo. La posición de Godzilla Minus Zero la convierte en un referente para producciones no en inglés que buscan atraer al público estadounidense a los cines. Este éxito se suma a una tendencia creciente de producciones internacionales que logran resonancia cultural trascendente en el mercado local.

Top 10 taquilla doméstica y proyecciones futuras

Además de los dos primeros puestos, la lista incluye Drummer Boy con 9,3 millones y You Can See Everything con 8,9 millones. Otras películas notables son Ramayana: Rise of a Legend con 8,7 millones y Wildwood con 7 millones. La película anterior de la saga, Godzilla Minus One, recaudó 57,1 millones de dólares. Se espera que la nueva entrega supere con creces esa marca, aprovechando el momentum actual y la crítica positiva hacia el director Yamazaki.