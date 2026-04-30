Golpe a la 4T: EEUU solicita extradición de 10 políticos sinaloenses por nexos con el narcotráfico

Confirmación de investigaciones a políticos mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico, incluyendo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La situación representa un desafío para la administración de Sheinbaum y podría tensar las relaciones con Estados Unidos.

La confirmación por parte del embajador estadounidense de la investigación a diez políticos y funcionarios sinaloenses, incluyendo al gobernador Rubén Rocha Moya y otros ocho, por presuntos vínculos con el narcotráfico , representa un golpe significativo para la administración de la Cuarta Transformación.

Inicialmente, se negaba la existencia de una lista de políticos mexicanos investigados por Estados Unidos, pero el anuncio oficial valida las informaciones previas de la prensa mexicana y estadounidense. La lista total de investigados ascendería a 51 nombres, incluyendo gobernadores, senadores, diputados, alcaldes y secretarios del gabinete, principalmente del partido Morena, aunque también de otras filiaciones políticas.

Esta situación plantea serias interrogantes sobre la corrupción y su impacto en ambos países, abriendo la posibilidad de que más miembros de Morena y la 4T sean acusados de narcotráfico y delitos relacionados con armas en los próximos días. La reacción inicial del gobierno mexicano ha sido la de proteger a Rocha Moya y a los demás acusados, argumentando la falta de pruebas sólidas para justificar su detención.

Para retrasar la respuesta a la solicitud de extradición, el caso ha sido derivado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que determine si existen evidencias de corrupción e involucramiento con el cártel sinaloense. Sin embargo, la FGR, bajo la dirección de Godoy, nunca ha investigado a ninguno de los acusados, a pesar de las numerosas denuncias públicas en su contra.

Es probable que el gobierno de Sheinbaum termine negando la extradición de los diez políticos solicitados o entregue solo a aquellos de menor rango político, en un intento de mitigar la tensión. La falta de información previa al gobierno de Sheinbaum sobre estas investigaciones es un revés para la presidenta y su predecesor, quien públicamente defendió a figuras prominentes de su partido, como el gobernador Rocha Moya, acusando a las acusaciones de ser campañas de desprestigio.

Las declaraciones del expresidente y la presidenta electa en El Rosario, Sinaloa, el 25 de agosto de 2024, en defensa del gobernador morenista, contrastan fuertemente con la situación actual. El propio gobernador sinaloense ha rechazado categóricamente las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense, calificándolas de infundadas y prometiendo demostrar su inocencia. Ahora, sin el apoyo abierto de sus protectores anteriores, la situación se presenta más desafiante.

La decisión del gobierno de Donald Trump de iniciar una cacería de políticos mexicanos vinculados al narcotráfico, ya sea por acción u omisión, es innegable. La solicitud de extradición de los diez políticos sinaloenses es solo el comienzo de una lista más extensa de nombres que serán solicitados por el Departamento de Justicia para ser juzgados en Estados Unidos.

La pregunta clave es cómo responderá la presidenta Sheinbaum a estas solicitudes: ¿seguirá protegiendo políticamente a su partido y movimiento, arriesgándose a tensar aún más la relación con Trump, o priorizará la cooperación con Estados Unidos y entregará a los presuntos narcopolíticos señalados? La decisión que tome la doctora Sheinbaum definirá el futuro de su administración y la relación con el país vecino





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