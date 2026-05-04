Golpe a 'Los Petrofactureros': Vinculan a proceso a nueve presuntos integrantes de red de contrabando de hidrocarburos

La Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a proceso a nueve individuos acusados de pertenecer a la red de contrabando de hidrocarburos 'Los Petrofactureros', incluyendo a su líder, Héctor Iván 'N'. La organización operaba a través de más de 40 empresas fachada y es acusada de delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos.

La Fiscalía General de la República ( FGR ) ha logrado un avance significativo en la lucha contra el robo y contrabando de hidrocarburos en México, al obtener la vinculación a proceso de nueve individuos presuntamente involucrados en una extensa red criminal conocida como “Los Petrofactureros ”.

Esta organización, liderada por Héctor Iván “N”, se caracteriza por la sofisticación de sus operaciones, utilizando una red de más de 40 empresas fantasmas para simular actividades legítimas en los sectores logístico, energético y de transporte. La FGR ha detallado que estas empresas carecen de la infraestructura física, el personal calificado y los permisos necesarios para operar de manera legal, lo que les permite emitir facturas falsas, triangular recursos financieros y ocultar el origen ilícito de los hidrocarburos que comercializan.

Junto con Héctor Iván “N”, también fueron vinculados a proceso Lizitza “N”, Karen “N”, Perla “N”, Gualberto “N”, Araceli “N”, José “N”, Tania “N” y Nizarindani “N”, todos detenidos en operativos coordinados realizados en la Ciudad de México, Chihuahua, Estado de México y Querétaro. Estos operativos, llevados a cabo por personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), representan un golpe contundente contra esta red criminal que ha causado pérdidas millonarias al Estado y ha afectado la economía nacional.

La vinculación a proceso de estos individuos es un paso crucial en el proceso judicial, que busca asegurar que los responsables de estos delitos enfrenten la justicia y sean sancionados de acuerdo con la ley. La complejidad de la red de “Los Petrofactureros” radica en su capacidad para crear una apariencia de legalidad a través de empresas fachada, lo que dificulta su detección y desmantelamiento.

Sin embargo, la FGR ha demostrado una capacidad investigativa notable para identificar a los miembros clave de la organización y desarticular sus operaciones. El modus operandi de los “petrofactureros” consiste en registrar compañías ante las autoridades fiscales y financieras, designando a los miembros de la red como representantes, socios o firmantes.

A pesar de carecer de la capacidad operativa real, estas empresas emiten facturas falsas que legitiman la compraventa de hidrocarburos robados, permitiendo a la organización lavar dinero y evadir impuestos. Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, ha explicado que esta red utiliza esquemas financieros complejos para ocultar el origen ilícito del combustible, simulando operaciones comerciales y triangulando recursos a través de diferentes cuentas bancarias.

La investigación ha revelado que los “petrofactureros” no solo se dedican al robo y contrabando de hidrocarburos, sino que también están involucrados en otros delitos, como la posesión ilegal de armas de fuego y el tráfico de drogas. Durante los operativos, se aseguraron 47 vehículos, cinco inmuebles, joyería y una cantidad considerable de dinero en efectivo, lo que evidencia la magnitud de las operaciones ilícitas de esta organización.

La SSPC y la FGR continúan trabajando en coordinación para identificar y detener a otros miembros de la red, así como para rastrear los recursos financieros obtenidos a través de actividades ilícitas. El gobierno federal ha reiterado su compromiso de combatir frontalmente el robo de combustible y el contrabando de hidrocarburos, implementando estrategias integrales que incluyen el fortalecimiento de la seguridad en las instalaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX), la modernización de la infraestructura de transporte y almacenamiento, y la colaboración con las autoridades internacionales.

Las consecuencias del robo de combustible son devastadoras para la economía mexicana, ya que generan pérdidas millonarias para PEMEX y afectan el suministro de energía al país. Además, el contrabando de hidrocarburos fomenta la corrupción, la violencia y la delincuencia organizada, poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

La vinculación a proceso de los nueve presuntos integrantes de “Los Petrofactureros” es un mensaje claro de que el gobierno federal no tolerará este tipo de actividades ilícitas y que los responsables serán llevados ante la justicia. En cuanto a las medidas cautelares impuestas por el juez, Lizitza “N”, Karen “N”, Gualberto “N”, Héctor Iván “N”, Nizarindani “N”, Araceli “N”, José “N” y Tania “N” enfrentan prisión preventiva oficiosa por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Perla “N”, por su parte, permanecerá en prisión preventiva justificada por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Adicionalmente, Héctor Iván “N” y Nizarindani “N” enfrentan otra causa penal por posesión de cartuchos y cargadores, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que agrava su situación legal. La FGR continuará profundizando la investigación para determinar el alcance total de las operaciones de “Los Petrofactureros” y desmantelar por completo esta red criminal.

Se espera que este caso siente un precedente importante en la lucha contra el robo de combustible y el contrabando de hidrocarburos en México, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos en las instituciones de justicia





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