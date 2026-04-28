Golpe al CJNG: Detienen a 'El Jardinero' y Vinculan a Hermanos Farías con Narcotráfico

Las autoridades mexicanas asestan un duro golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación con la captura de Audias Flores Silva, 'El Jardinero', y la ampliación de la investigación contra los hermanos Farías, ahora acusados de narcotráfico y contrabando. La gobernadora de Chihuahua rechaza comparecer ante el Senado por el caso de agentes de la CIA.

El Gabinete de Seguridad ha asestado un doble golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ) con la detención de Audias Flores Silva , conocido como ' El Jardinero ', y la ampliación de la investigación contra los hermanos Farías, vinculándolos ahora con delitos de narcotráfico y una red de contrabando que opera en las aduanas.

La captura de Flores Silva, por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares, representa un revés significativo para la expansión territorial del CJNG, especialmente en corredores estratégicos del occidente y centro del país, con ramificaciones hasta el oriente de Michoacán.

'El Jardinero' operaba una sofisticada red de extorsión contra transportistas de carga, exigiendo pagos periódicos a cambio de una falsa protección en rutas ilegales. Este esquema delictivo sistemático implicaba el control territorial, amenazas directas y el monitoreo de cada unidad que ingresaba o transitaba por las rutas designadas por la organización criminal. La extorsión no era el único delito cometido por esta estructura; también se le atribuyen secuestros, robo de combustibles, homicidios, tráfico de armas y el despojo de propiedades.

La detención, realizada en Nayarit, es un claro mensaje de que las autoridades mexicanas están tomando medidas enérgicas contra el crimen organizado y sus líderes. Paralelamente, la Fiscalía General de la República (FGR) ha agregado el delito de narcotráfico al caso de los hermanos Farías, revelando una red intrincada que se extiende a las aduanas y al contrabando.

Esta investigación expone cómo los hermanos Farías utilizaban empresas fachada y prestanombres para lavar dinero, adquirir bienes de lujo como aeronaves, embarcaciones, casas y ranchos, e incluso invertir en productoras de tequila, todo con el objetivo de ocultar los ingresos ilícitos generados por sus actividades criminales. La conexión con las aduanas sugiere una posible complicidad de funcionarios públicos en el esquema de contrabando, lo que podría llevar a nuevas investigaciones y detenciones.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, enfatizó que la aprehensión de Flores Silva es un golpe importante a la capacidad financiera y logística del CJNG, al interrumpir sus fuentes de ingresos y su capacidad para operar con impunidad. La FGR tendrá 'la última palabra' en cuanto a la información proporcionada por Estados Unidos sobre la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua, según lo declarado por el secretario de Seguridad.

En otro desarrollo relacionado, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ha rechazado una invitación para comparecer ante el Senado en relación con las acusaciones sobre la presencia de agentes de la CIA en el estado. Campos argumentó que su asistencia no es obligatoria y que no desea comprometer información sensible que podría afectar la seguridad nacional.

La gobernadora enfatizó que su prioridad es proteger la integridad de la información y evitar cualquier acción que pueda poner en riesgo las operaciones de inteligencia. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha confirmado que Estados Unidos está proporcionando información sobre los agentes de la CIA en Chihuahua, pero ha reiterado que la FGR es la autoridad competente para investigar el caso y determinar las acciones legales correspondientes.

La situación ha generado un debate público sobre la transparencia y la rendición de cuentas en materia de seguridad nacional, así como sobre la relación entre México y Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado. La detención de 'El Jardinero' y la investigación sobre los hermanos Farías demuestran el compromiso del gobierno mexicano con el combate a la delincuencia y la protección de los ciudadanos, aunque persisten desafíos importantes en la consolidación del estado de derecho y la erradicación de la corrupción





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