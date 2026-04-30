Golpe al CJNG: 'El Jardinero', operador clave, recluido en El Altiplano

Audias “N”, alias “El Jardinero”, principal operador logístico del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue trasladado al penal de máxima seguridad de El Altiplano tras ser acusado de violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Su captura es considerada un duro golpe al cártel y se le vincula como posible sucesor de 'El Mencho'.

La captura y posterior encarcelamiento de Audias “N”, conocido como “ El Jardinero ”, representa un significativo golpe a la estructura logística del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ).

Este individuo, identificado como uno de los principales operadores en la coordinación y ejecución de las operaciones de transporte y almacenamiento de armas y otros recursos para el grupo criminal, fue trasladado al penal federal de máxima seguridad de El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. El traslado, ejecutado en la madrugada del jueves, estuvo custodiado por un robusto operativo de seguridad terrestre que involucró a elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y fuerzas federales, subrayando la importancia que las autoridades otorgan a su custodia y el riesgo que representa su posible fuga o comunicación con otros miembros del cártel.

La medida cautelar de prisión preventiva fue impuesta por un Juez de Control tras la judicialización de la investigación por parte del Ministerio Público Federal (MPF), específicamente por la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Esta acusación, aunque específica, se considera un punto de partida para investigaciones más profundas sobre su participación en otros delitos relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada.

La detención de “El Jardinero” se produjo el 27 de abril en el estado de Nayarit, gracias a un operativo exitoso llevado a cabo por elementos de la Secretaría de Marina (Marina) a través de sus fuerzas especiales. Esta acción coordinada entre diferentes agencias de seguridad del Estado demuestra el esfuerzo continuo por desmantelar las redes criminales que operan en el país.

La captura no fue un evento aislado, sino el resultado de una investigación exhaustiva y de inteligencia que permitió identificar su ubicación y planificar un operativo que minimizara los riesgos para la población civil y los agentes involucrados. La importancia de esta detención radica en el papel crucial que desempeñaba Audias “N” dentro del CJNG.

No solo era responsable de la logística de armas, sino que también se le considera como uno de los posibles sucesores de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en caso de que este último fuera abatido o capturado. Esta posibilidad ha generado preocupación en las autoridades, ya que su ascenso al liderazgo podría implicar una escalada de violencia y una mayor expansión de las operaciones del cártel.

La figura de “El Jardinero” se perfilaba como una alternativa viable para mantener la cohesión y la operatividad del CJNG, lo que lo convertía en un objetivo prioritario para las fuerzas de seguridad. Además de las acusaciones por la posesión ilegal de armas, Audias “N” enfrenta una orden de detención con fines de extradición solicitada por las autoridades de los Estados Unidos (EU).

Esta solicitud indica que existen investigaciones en curso en territorio estadounidense que lo vinculan con actividades ilícitas que trascienden las fronteras mexicanas. La extradición, de ser aprobada, implicaría que “El Jardinero” sería juzgado en los Estados Unidos por los delitos que se le imputan, lo que podría proporcionar información valiosa sobre las operaciones del CJNG a nivel internacional.

La posibilidad de su extradición también envía un mensaje claro a otros líderes criminales de que la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico es una realidad y que no habrá impunidad para aquellos que infrinjan la ley. El caso de Audias “N” es un ejemplo de la complejidad de la lucha contra el crimen organizado en México, donde la detención de un individuo clave no garantiza la erradicación del problema, pero sí representa un paso importante en la desarticulación de las redes criminales y la protección de la seguridad nacional.

La investigación continúa para determinar el alcance total de sus operaciones y la identidad de sus cómplices, con el objetivo de desmantelar por completo la estructura logística del CJNG y prevenir futuras actividades ilícitas





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