Golpe Maestro a la Estructura de Los Linos en el Estado de Morelos

Operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales resulta en la detención de ocho integrantes de la banda Los Linos, incluyendo a su líder, Rodolfo N, alias Don Ramón.

En un esfuerzo coordinado y estratégico destinado a combatir las estructuras del crimen organizado en el corazón de México, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ha logrado un golpe significativo contra la organización delictiva conocida como ' Los Linos '.

Este operativo, que se desarrolló en diversas localidades del estado de Morelos, fue el resultado de una labor de inteligencia exhaustiva y una colaboración sin precedentes entre la Guardia Nacional, la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia, contando además con el respaldo fundamental del Gobierno del Estado de Morelos. El objetivo principal era desmantelar una célula operativa que había sembrado el terror en la región a través de diversas actividades ilícitas y violentas.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó a través de sus canales oficiales que el operativo culminó con la detención de ocho personas, aunque inicialmente se había reportado la captura de cinco. Entre los detenidos destaca la figura de Rodolfo 'N', conocido bajo el alias de 'Don Ramón', quien ha sido identificado como el líder estratégico de 'Los Linos', así como Carlos 'N', quien fungía como uno de sus operadores más cercanos y eficientes.

No obstante, el éxito de la misión no estuvo exento de violencia. Durante el enfrentamiento armado, uno de los agresores perdió la vida, mientras que dos elementos de la SSPC resultaron heridos. Estos agentes fueron trasladados de inmediato a centros médicos especializados para recibir la atención necesaria, subrayando el riesgo extremo al que se exponen las fuerzas del orden en la lucha diaria contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Durante el aseguramiento de las propiedades y vehículos vinculados a este grupo, las autoridades lograron incautar un arsenal considerable que incluye cuatro armas largas y cinco armas cortas, además de 24 teléfonos móviles que serán analizados minuciosamente para obtener más información sobre la red de contactos y la estructura jerárquica de la organización. Asimismo, se decomisó una cantidad importante de sustancias ilícitas, lo que confirma la operatividad de la banda en el mercado del narcomenudeo.

De acuerdo con los reportes oficiales, 'Los Linos' no solo operaban localmente, sino que mantenían una red de distribución transnacional sumamente sofisticada. Se ha revelado que el grupo estaba profundamente involucrado en el trasiego de drogas hacia los Estados Unidos, teniendo rutas establecidas hacia ciudades clave como San Antonio, El Paso y Atlanta, extendiendo su alcance logístico hasta el estado de Carolina del Norte. La peligrosidad de 'Los Linos' reside en su diversificación delictiva.

No se limitaban únicamente al tráfico de estupefacientes, sino que habían diversificado sus actividades hacia la extorsión, el homicidio y el robo de vehículos, afectando gravemente la tranquilidad y el patrimonio de los habitantes de diversos municipios de Morelos. Estas actividades han generado un clima de inseguridad que el Gobierno Federal busca erradicar mediante la aplicación rigurosa de la ley y la desarticulación de las cúpulas delictivas.

La detención de 'Don Ramón' representa un vacío crítico en la cadena de mando de la organización, lo que podría debilitar sustancialmente sus operaciones en el corto y mediano plazo. Finalmente, Omar García Harfuch enfatizó que las operaciones de seguridad no se detienen con estas detenciones.

Las investigaciones continúan abiertas y se espera que el análisis de la evidencia digital y material recolectada permita identificar a más cómplices y desmantelar el resto de la infraestructura financiera y logística de 'Los Linos'. El compromiso del Estado mexicano sigue siendo la recuperación total de la paz y la seguridad en Morelos y en todo el territorio nacional, asegurando que quienes atenten contra la ley sean llevados ante la justicia.

La coordinación entre los tres niveles de gobierno se mantiene como la piedra angular para enfrentar el desafío que representan estas células criminales que operan con una sofisticación creciente y una violencia desmedida





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