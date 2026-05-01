Gonzalo García Barcha presenta 'Ideal', la revista que rescata el legado de Gabriel García Márquez

El editor mexicano Gonzalo García Barcha lanzó en Bogotá la revista 'Ideal', un proyecto que honra la idea inacabada de su padre, Gabriel García Márquez, y que busca fusionar literatura, arte y diseño en un formato impreso. Con una periodicidad trimestral, la publicación contará con colaboraciones de escritores y artistas de toda Latinoamérica y más allá.

Gonzalo García Barcha , editor y diseñador gráfico mexicano, presentó en Bogotá la revista 'Ideal', un proyecto editorial que rinde homenaje a una idea inacabada de su padre, el renombrado escritor y Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez .

Durante el lanzamiento en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo), García Barcha explicó que el nombre de la publicación se inspira en un periódico que su padre planeaba crear bajo el mismo título. Aunque aquel proyecto nunca se materializó, el hijo del Nobel decidió rescatar la esencia del nombre para una revista que ya cuenta con dos números cero y que pronto se distribuirá en varios países de Latinoamérica, España, el Caribe y el mercado hispano de Estados Unidos.

La revista, que tendrá una periodicidad trimestral, se presenta como un espacio impreso en medio de la dominancia digital, destacando el diseño gráfico, la fotografía y el arte contemporáneo, junto con crónicas, narrativa de ficción y crítica literaria, artística y musical. García Barcha, graduado en tipografía e ilustración en la Parsons School of Design de Nueva York, detalló que el proyecto fue desarrollado junto al escritor y periodista colombiano Felipe Restrepo, quien asumirá la dirección de la revista.

'Queremos comunicar y compartir desde el periodismo, la literatura, la poesía o el diseño', afirmó García Barcha, fundador de la editorial mexicana El Equilibrista. Reveló que durante años había estado trabajando en una fuente tipográfica basada en tipos del siglo XVII, cortados en la Ciudad de México. Inicialmente, la familia tipográfica incluía pocos estilos, como la redonda, la itálica y las versalitas, pero con el tiempo se expandió hasta permitir la creación de un proyecto más ambicioso.

Fue entonces cuando contactó a Restrepo, y desde hace un año comenzaron a planificar una revista centrada en la literatura y las artes gráficas, evitando temas políticos o de actualidad. La idea es ofrecer una publicación que trascienda la realidad cotidiana y presente la realidad a través de la creación de escritores, artistas visuales y fotógrafos contemporáneos.

Además, García Barcha destacó la relevancia del nombre 'Ideal', comparándolo con un 'cañaveral' donde crecen las ideas. Por su parte, Restrepo, con una amplia trayectoria como editor en revistas como Esquire, Semana y Arcadia, enfatizó que 'Ideal' se enfocará en difundir el pensamiento y las artes en español en América Latina, con la participación de escritores consagrados, jóvenes talentos y un equipo de ilustradores.

Aunque no se trata de una revista política, reconoció que es inevitable abordar temas de actualidad desde una perspectiva crítica y reflexiva, sin vetar ningún tema





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