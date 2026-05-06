Google busca evitar multas de la UE ajustando su política contra el spam y el SEO parásito

Alphabet propone modificar sus normativas de posicionamiento para cumplir con la Ley de Mercados Digitales y evitar sanciones millonarias por parte de la Unión Europea.

Google , la subsidiaria más prominente de Alphabet , se encuentra actualmente en una situación jurídica y operativa delicada frente a los reguladores europeos. Recientemente, la compañía ha manifestado su disposición para reformar profundamente sus políticas internas relacionadas con la lucha contra el spam, una medida que surge tras recibir fuertes críticas por parte de diversos editores de contenido y medios de comunicación digitales.

Según un documento interno de la Comisión Europea al que ha tenido acceso la agencia Reuters, esta propuesta de modificación no es un acto espontáneo, sino que representa un intento estratégico de evitar sanciones económicas devastadoras. La Unión Europea ha estado vigilando estrechamente las prácticas de las grandes tecnológicas, asegurando que el ecosistema digital sea justo, transparente y competitivo para todos los actores.

En este contexto, la Ley de Mercados Digitales se ha convertido en la herramienta principal para frenar el dominio desmedido de empresas como Google, obligándolas a ajustar sus algoritmos y reglas de juego para no perjudicar a los editores más pequeños ni manipular el flujo de información en la web. El núcleo del conflicto reside en una práctica técnica denominada SEO parásito.

Esta estrategia consiste en publicar páginas creadas por terceros dentro de un sitio web que ya posee una alta reputación y autoridad consolidada a los ojos de los motores de búsqueda. El objetivo primordial de quien emplea esta técnica es manipular los rankings de visibilidad para que el contenido del tercero escale posiciones rápidamente, aprovechando las señales de posicionamiento del sitio anfitrión.

Google, en su afán por limpiar los resultados de búsqueda y eliminar el contenido de baja calidad o engañoso, implementó políticas estrictas para penalizar este comportamiento. Sin embargo, los editores han argumentado que estas medidas son indiscriminadas y excesivamente agresivas. Muchas organizaciones de medios y portales de noticias utilizan la publicación de contenido de socios comerciales como una vía legítima, habitual y necesaria para monetizar sus plataformas y mantener su viabilidad económica.

La Comisión Europea ha señalado que la política de spam de Google termina degradando injustamente la visibilidad de medios informativos legítimos simplemente porque incluyen artículos patrocinados o colaboraciones comerciales, lo cual afecta directamente la sostenibilidad financiera del periodismo digital y la creación de contenido especializado. Las implicaciones legales de este caso son masivas y podrían sentar un precedente global.

La Comisión Europea, actuando como el principal organismo de competencia en el continente, abrió una investigación formal en noviembre pasado bajo el marco normativo de la Ley de Mercados Digitales. Si se determina que Google ha abusado de su posición dominante o ha aplicado reglas injustas que asfixian la competencia y el modelo de negocio de los editores, las multas podrían alcanzar hasta el diez por ciento de la facturación anual global de la empresa.

Para una entidad del tamaño de Alphabet, esto se traduce en miles de millones de euros, una cifra que obligaría a la empresa a reconsiderar totalmente su arquitectura de gobernanza de datos y algoritmos. Por ello, la propuesta de Google de ajustar sus políticas y abrir un periodo de consulta para las partes interesadas es un movimiento preventivo evidente.

El plazo para presentar comentarios vence la próxima semana, y el resultado de este proceso definirá si el gigante de las búsquedas puede coexistir con las nuevas normativas europeas o si se enfrentará a un proceso judicial prolongado y costoso. Mientras tanto, la industria observa con atención cómo se redefine la línea divisoria entre el spam malintencionado y la monetización legítima en una era donde la inteligencia artificial y los algoritmos cerrados dictan quién es visible y quién desaparece de la red





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