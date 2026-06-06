Google desactiva Pixel Studio, la app de generación de imágenes con IA

La decisión de Google de desactivar Pixel Studio encaja con su estrategia de concentrar esfuerzos de desarrollo y soporte. La tecnológica prefiere que los usuarios pasen por la app Gemini en lugar de gestionar una app separada.

Google ha desactivado la aplicación de generación de imágenes con IA que lanzó en 2024 junto con el Pixel 9. La llegada de Gemini y Nano Banana han puesto el último clavo en el ataúd de una app que se promovía como uno de los mejores pretextos para adquirir el móvil de Google .

Una vez que abres la app, ya no encontrarás el panel principal de generación de imágenes, sino un botón que dice Abrir Gemini. La interfaz añade un mensaje que indica que, para crear imágenes y animaciones, y si Gemini no está instalado, el sistema redirige directamente a la Play Store para descargarlo. La app permitía crear ilustraciones, fondos de pantalla y stickers desde cero, así como modificar fotos existentes.

Con el tiempo, Google fue añadiendo funciones y herramientas de edición, aunque la integración de Nano Banana en Gemini terminó por hacerle sombra. Pixel Studio estuvo marcado por problemas desde el principio. Su debut en 2024 no fue precisamente tranquilo, y Google tuvo que ir corrigiendo fallos a lo largo de varias actualizaciones. A pesar de esas mejoras, la actualización anterior ya había comenzado a desactivar partes de la app, y la v2.3 termina el proceso por completo.

La decisión de matar Pixel Studio encaja con la estrategia de Google de concentrar esfuerzos de desarrollo y soporte. Nano Banana es el modelo que ahora asume la generación de imágenes dentro del ecosistema, y la tecnológica prefiere que los usuarios pasen por ahí en vez de gestionar una app separada con una base de usuarios acotada a los Pixel 9 y 10. Concentrarlo todo en Gemini simplifica el ecosistema, aunque suponga sacrificar una app que había ganado funciones considerables.

La actualización 2.3 todavía no ha llegado a todos los dispositivos, pero su despliegue está en marcha. Lo que no está claro aún es si Google acabará eliminando Pixel Studio completamente de los teléfonos o si la dejará instalada por su función de edición de capturas. Por ahora, si generaste imágenes y stickers con Pixel Studio, estos se mantendrán en tu biblioteca dentro de la app, tal como Google había anticipado.

La app también ofrecerá una interfaz básica de edición de capturas de pantalla, aunque sin nada que la diferencie de otras aplicaciones de edición disponibles en Android





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