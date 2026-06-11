Google Doodle Celebrates FIFA World Cup 2026 Launch

Google's homepage features a Doodle to mark the start of the FIFA World Cup 2026, which will be held in Mexico, the United States, and Canada for the first time.

El inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 quedó reflejado este 11 de junio en la página principal del buscador Google, que presentó un Doodle especial con motivo del arranque del torneo de futbol más importante del mundo, celebrado por primera vez de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.

Al ingresar al buscador, los usuarios encuentran una ilustración en la que la palabra Google aparece intervenida con elementos alusivos al futbol y referencias visuales vinculadas a México, una de las sedes del Mundial 2026. DOODLE DE GOOGLE DIRIGE A LA INFORMACIÓN MÁS IMPORTANTE DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA Al hacer clic en el Doodle, los usuarios son redirigidos a resultados relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde se despliega información como calendario de partidos, grupos y encuentros iniciales del torneo.

De acuerdo con la FIFA, el arranque del Mundial marca el inicio de una edición que se desarrolla tras la designación de las tres sedes norteamericanas y que incluye a México en el partido inaugural. MÉXICO INAUGURÁ LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA CON PARTIDO CONTRA SUDÁFRICA México participa en el encuentro inaugural frente a Sudáfrica, en un partido que evoca el antecedente de ambas selecciones en la Copa del Mundo de 2010, cuando coincidieron en fase de grupos.

La jornada inicial también contempla un partido en Guadalajara, donde se enfrentarán Corea del Sur y República Checa dentro del Grupo A. En un mensaje previo al inicio del torneo, la FIFA señaló: ‘La espera ha terminado. Han pasado casi ocho años desde que Canadá, México y Estados Unidos fueron escogidos para acoger la Copa Mundial de la FIFA 2026™, un evento mundial sin precedentes que dará comienzo este jueves 11 de junio’.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 es considerada la edición con mayor número de sedes en la historia del certamen, al realizarse en tres países de forma simultánea. El torneo está previsto para concentrar la atención de audiencias globales durante su desarrollo. QUÉ ES UN DOODLE DE GOOGLE Los Doodles son modificaciones temporales del logotipo de Google que se utilizan para conmemorar fechas, eventos, aniversarios o figuras relevantes en distintos ámbitos.

De acuerdo con la compañía, el primer Doodle fue creado como un mensaje informativo por los fundadores Larry Page y Sergey Brin durante un periodo de vacaciones, y posteriormente evolucionó hasta convertirse en una práctica habitual para destacar acontecimientos culturales, científicos, sociales y deportivos. En esta ocasión, el buscador dedicó su Doodle al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, uno de los eventos deportivos con mayor seguimiento a nivel internacional





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