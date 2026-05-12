Google está a punto de anunciar su nuevo modelo de generación de vídeo Omni para Gemini, una aplicación de IA que revolucionará el enfoque de esta empresa en la creación de vídeo a través de la inteligencia artificial. Al parecer, Omni es una especie de extensión de Veo, pero con una IA mucho más capaz capaz de producir resultados impresionantes en la generación de vídeo.
Google está a punto de revolucionar Gemini (otra vez) y de encarar a Seedance . Y no lo va a hacer con Veo , sino con Omni , su nuevo modelo de generación de vídeo que ya ha demostrado resultados impresionantes.
La compañía planea estrenar esta nueva IA durante el Google I/O de 2026, pero ya conocemos todos los detalles y sus capacidades gracias a una filtración. Omni estará disponible directamente en la app de Gemini. Todo apunta a que es un sustituto de Veo, aunque tal y como ha podido comprobar el portal 9to5Google, la IA de Omni parece ser una especie de extensión de Veo mucho más capaz.
Es decir, tendrá funciones similares, pero mejorará sus resultados y, además, ofrecerá una experiencia mucho más intuitiva
Tendencias Tecnológicas IA Videojuegos Y Audio Google I/O Gemini Omni Seedance Veo Generación De Vídeo Inteligencia Artificial
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Google pagará 50 mdd tras demanda por presunta discriminación racial en Silicon ValleyEl acuerdo cierra un litigio de exempleados afroamericanos que acusaron a Google de desigualdades en contratación, salarios y ascensos.
Read more »
Google revela que los hackers están innovando en sus ataques con la IAPiratas informáticos pertenecientes a un destacado grupo de ciberdelincuentes utilizaron inteligencia artificial para descubrir un fallo de software hasta ahora desconocido y una vulnerabilidad, según informó este lunes Google.
Read more »
Google dice que frustró el plan de hackers de usar IA para amenazar a otra empresaEsto ocurre en un momento de saltos en las capacidades de la IA para encontrar vulnerabilidades, incluido el modelo Mythos anunciado hace un mes por Anthropic.
Read more »
La IA de Gemini apuesta finalización semis en 2026Aprobación de 4 equipos para la Gran Final por Copa MX Clausura 2026. La IA Gemini analiza escenarios semifinales para determinar equipos favoritos. Horizontalidad y individualidades en stresmasivo. Joel Huiqui y A Universitarios líderes, 'La Máquina' y Keylor Navas arqueros. Un escenario positivo de 57% para los universitarios y 'La Máquina' del 64%.
Read more »