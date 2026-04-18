Google Gemma 4: La IA Abierta Que Puedes Llevar en Tu Bolsillo

Descubre Gemma 4, el modelo de IA abierto de Google, y cómo la aplicación Google AI Edge Gallery facilita su instalación y uso en tu smartphone, ofreciendo control y personalización sin precedentes.

La inteligencia artificial está experimentando una revolución, y Google se posiciona en la vanguardia con sus diversos modelos de IA generativa. Si bien Gemini es el nombre que resuena en la mente del público general como su asistente inteligente y su modelo principal, la compañía trabaja con una gama más amplia de herramientas. Entre ellas destaca Nano Banana, una solución popular para la creación y edición de imágenes y fotografías.

Sin embargo, un modelo que está captando considerable atención en los últimos tiempos es Gemma, especialmente en su versión 4. La distinción fundamental entre Gemini y Gemma radica en su implementación: Gemini opera en los servidores remotos de Google, mientras que Gemma 4 ofrece la flexibilidad de ser instalado directamente en dispositivos personales como ordenadores o teléfonos móviles. Esta portabilidad se ve amplificada por la aplicación Google AI Edge Gallery, que simplifica enormemente el proceso de instalación y experimentación con Gemma 4 tanto en plataformas iOS como Android. Actualmente, estamos acostumbrados a interactuar con modelos de inteligencia artificial propietarios de gran renombre, como GPT, Gemini, Claude o Grok. Estos modelos son accesibles principalmente a través de sus aplicaciones oficiales o mediante la integración en desarrollos propios vía API. No obstante, para aquellos que buscan un mayor grado de libertad y control sobre la tecnología de IA, los modelos de código abierto representan una alternativa significativamente más práctica. La oferta de modelos abiertos es cada vez más extensa. Meta ha sido un actor importante con su modelo LLaMA, aunque ha modificado recientemente su enfoque estratégico. Otros nombres relevantes en este ecosistema incluyen Mistral AI con su modelo homónimo, Qwen desarrollado por Alibaba, y por supuesto, Gemma de Google. La característica definitoria de un modelo de IA de código abierto es la capacidad de instalarlo y ejecutarlo en el hardware del usuario, permitiendo una personalización profunda adaptada a necesidades y datos específicos, sin la dependencia de los desarrolladores originales. Aunque la idea de trabajar con modelos de IA abiertos pueda parecer intimidante, herramientas como Ollama o LM Studio simplifican considerablemente este proceso para usuarios de PC y Mac, ya sea para uso personal o profesional. En el caso particular de Gemma 4, la IA abierta de Google, la empresa ha facilitado su despliegue en dispositivos móviles a través de su aplicación experimental gratuita, Google AI Edge Gallery, transformando smartphones Android e iPhones en plataformas de prueba accesibles. Google AI Edge Gallery se presenta como una aplicación innovadora para iOS y Android, diseñada para permitir la ejecución de modelos de lenguaje a gran escala (LLMs) directamente en el dispositivo móvil del usuario. Estos LLMs son la tecnología subyacente a muchos de los asistentes de IA que millones de personas utilizan diariamente, como ChatGPT, Gemini y Claude. En el contexto de los LLMs de código abierto, la interacción suele requerir una aplicación o asistente que actúe como intermediario. Herramientas como Ollama y LM Studio, mencionadas anteriormente, cumplen esta función, pero existen numerosas alternativas. Google, por su parte, ofrece Google AI Studio, una plataforma web accesible desde cualquier navegador. Para dispositivos móviles, la necesidad de este tipo de aplicaciones se justifica por la creciente eficiencia de los modelos de IA actuales, que son lo suficientemente optimizados para funcionar en smartphones, y por la potencia computacional que poseen los dispositivos móviles modernos. Por consiguiente, aplicaciones como Google AI Edge Gallery democratizan el acceso a los LLMs, permitiendo a cualquier persona experimentar con ellos en sus dispositivos Android o iPhone. La aplicación, lanzada inicialmente para iPhone el 26 de febrero y posteriormente ampliada a Android, cuenta con un repositorio en GitHub. Si bien su principal atractivo es la facilidad para instalar Gemma 4, la plataforma también soporta modelos de terceros como DeepSeek y Qwen de Alibaba. Además, a través de la función de añadir modelos (+), los usuarios pueden instalar cualquier IA desde sus archivos descargados de plataformas como Hugging Face. La instalación de Google AI Edge Gallery es un proceso sencillo. La aplicación está disponible en las principales tiendas de aplicaciones, Google Play y App Store. Es compatible con Android 12 y versiones posteriores, así como con iOS 17 y versiones superiores. El repositorio de GitHub proporciona una guía detallada para la instalación, incluyendo opciones como el uso de archivos APK o la implementación en entornos empresariales. Una vez dentro de la aplicación, existen dos métodos principales para instalar Gemma 4. El primero implica navegar al menú desplegable en la esquina superior izquierda, seleccionar Models, buscar Gemma 4 y hacer clic en Download. La aplicación ofrece varias versiones de Gemma 4, optimizadas según las capacidades del dispositivo. Por ejemplo, se pueden encontrar versiones como Gemma 4 E2B y Gemma 4 E4B. La versión E2B, con 2 mil millones de parámetros, es un modelo ultraligero, ideal para smartphones con recursos limitados, dispositivos IoT o placas como Raspberry Pi. Su consumo de memoria y velocidad son menores, aunque puede tener un contexto más limitado y un razonamiento ligeramente inferior. Por otro lado, la versión E4B, con 4 mil millones de parámetros, es más potente, pero requiere un dispositivo más capaz. Aunque es más lenta, ofrece un razonamiento mejorado y mayor coherencia en sus respuestas. El segundo método de instalación de Gemma 4 se realiza desde la ventana principal de Google AI Edge Gallery. Esta ventana presenta una lista de funcionalidades que los modelos de IA pueden ejecutar dentro de la aplicación, incluyendo la clásica interfaz de chat para preguntas y respuestas (AI Chat)





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