Google lanza 'Cinematic Video Overviews' en NotebookLM para crear presentaciones de vídeo con trazabilidad de fuentes

Google ha introducido una nueva función en su herramienta NotebookLM llamada 'Cinematic Video Overviews', que permite a los usuarios generar resúmenes en vídeo con un estilo cinematográfico directamente a partir de sus documentos. A diferencia de las anteriores presentaciones automatizadas, esta nueva opción se centra en la narrativa, el ritmo visual y la consistencia, ofreciendo un resultado más pulido y diferenciado. Cada afirmación en el vídeo mantiene una traza directa con las fuentes originales, lo que incrementa la fiabilidad de la información. El proceso requiere subir fuentes como PDFs, textos o enlaces de YouTube, seleccionar la opción Cinematic en el panel Studio y esperar hasta 30 minutos. La función está limitada a los idiomas y número de generaciones según el plan de suscripción, y su calidad depende de la claridad y estructura de los documentos de entrada.

para aquellos que estudian, investigan o simplemente quieren agregar mayor orden a su vida. Una de sus características más usadas tiene que ver con la posibilidad debasadas en la información de tu cuaderno.

Aunque estas gozan de cierta popularidad,que NotebookLM ya tenía. En la versión anterior, el sistema extraía frases clave de tus fuentes, las organizaba en diapositivas con una voz eny diagramas generados por IA. El resultado final era útil, pero con un acabado claramente automatizado que no se distinguía del resto de contenido generado por IA. Esto cambia con Cinematic Video Overviews, ya que la función trabaja de otra manera.

Según Google, esta opciónpara crear presentaciones de vídeo directamente desde NotebookLM. A diferencia de Runway o la extinta Sora, aquípara contar la historia de tus documentos de la forma más clara posible. Decide el formato, el ritmo visual y la narrativa, y luego revisa su propio resultado para mantener la consistencia. Cada afirmación que aparece en el vídeo tiene trazabilidad directa a tus fuentes originales.

Para usar la nueva función de resúmenes en vídeo con aspecto cinematográfico, el proceso es bastante simple. Solo necesitas abrir un cuaderno con tus fuentes ya subidas, que pueden ser PDFs, documentos de texto, enlaces de YouTube o transcripciones. Desde el panel Studio eliges Resumen en Vídeo y seleccionas el formato Cinematic. que podría ser algo como"céntrate en el contexto histórico, usa un estilo visual oscuro y minimalista". Después de esoa que termine.

El proceso puede tardar hasta media hora, dependiendo de la complejidad y del número de fuentes de tu cuaderno.de dirección. Otro punto importante es que. Si los documentos que subes están mal estructurados o son ambiguos, la IA puede generar elementos visuales que no encajan bien con el contenido.solo están disponibles para los usuarios de planes Google AI Pro y Ultra .

Al igual que otros contenidos, Google establece un límite de hasta 20 generaciones por día para los que paguen la suscripción Ultra. Por ahora, los videos solo están disponibles en inglés, aunque se espera que esta función se expanda a otros idiomas, como ocurre con los resúmenes en vídeo





Hipertextual / 🏆 8. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Notebooklm Google AI Cinematic Video Overviews Resúmenes En Vídeo Inteligencia Artificial Presentaciones Automatizadas Trazabilidad De Fuentes Google AI Pro Google AI Ultra

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dua Lipa y su mapa foodie en CDMX: estas son sus recomendaciones en Google MapsLa cantante Dua Lipa compartió en Google Maps una guía con sus restaurantes, cafeterías y spots favoritos en CDMX. Conoce cuáles son sus recomendaciones imperdibles

Read more »

Turista estadounidense se despide de perrita que conoció en La Patagonia; video conmueve en redesEl joven abrió un GoFundMe para juntar dinero y poder regresar a Chile por la perrita

Read more »

Bloqueos y quema de vehículos en Michoacán por asesinato de autoridades de Pómaro (Video)Los bloqueos se dan en vísperas de la visita el próximo lunes de la presidenta Claudia Sheinbaum para conmemorar el Día de la Marina, según informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Read more »

La semana en video: un beneficiario de DACA de Carolina del Norte fue deportado y ICE detuvo a una madre en su cita de la visaEstas son algunas de las historias en video que marcaron la semana en N+ Univision.

Read more »