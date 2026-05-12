Google presenta Gemini Intelligence: una IA multifuncional para Android

El evento The Android Show ha sido un lugar ideal para presentar Gemini Intelligence, una IA multitalente diseñada para integrar dispositivos Android. Gemini Intelligence, una IA multifuncional para Android, se encarga de realizar tareas complejas que antes requerían interactuar con multitud de aplicaciones.

Si hay algo que ha llamado la atención durante el evento The Android Show que acaba de celebrar Google , es la nueva inteligencia e integración de Gemini en el ecosistema Android .

La gran G se ha propuesto algo, y es hacer que el sistema operativo sea más sencillo a la vez que avanzado. De hecho, las novedades son sumamente futuristas: Android ahora puede hacer cosas por ti que hace años ni siquiera llegabas a imaginar. Gemini ya no solo te responde a una pregunta, ahora se ha convertido en Gemini Intelligence y es capaz de hacer tareas complejas por ti. ¿Te suenan los agentes IA?

Son esos modelos especializados en controlar sistemas operativos para poder realizar tareas que les indicas con un simple prompt





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