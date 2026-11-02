Gordon firma foto con Aguirre por meme viral en Mundial

El futbolista Nathan Gordon cumplirá el deseo de Javier Aguirre de obtener una fotografía firmada tras el meme viral ocurrido durante el Mundial 2026 en el Estadio Azteca.

La tarde lluviosa en la Ciudad de México del 5 de julio de 2026 transformó el Estadio Azteca en el escenario de un momento histórico que trascendió el resultado deportivo. En plena tensión de los octavos de final del Mundial, una interacción entre el seleccionador mexicano y un futbolista inglés se viralizó, generando un recuerdo único que ahora adquirirá carácter oficial.

Origen viral en descanso de hidratación

La escena quedó grabada en video durante la pausa de hidratación del primer tiempo del enfrentamiento entre México e Inglaterra. El entrenador mexicano Javier Aguirre llamó la atención de Nathan Gordon y le lanzó un mensaje antes de soltar una carcajada, desactivando la tensión previa. Este intercambio, lejos de ser una confrontación hostil, se convirtió en uno de los momentos más comentados y compartidos en redes sociales.

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La promesa de firma a sus hijos

La petición surgió posteriormente cuando Aguirre recordó el episodio y confesó su deseo de conservar una imagen firmada por el joven defensa para sus hijos. Gordon, futbolista de 25 años que jugaba para el Chelsea en ese momento, respondió con amabilidad durante una conferencia de prensa previa al partido de Champions League contra Aston Villa. El futbolista inglés dio su palabra para hacer realidad este gesto personal, asegurando que valora mucho la conexión humana que surge más allá de la competencia.

Gordon describe una broma sin mala intención

El inglés calificó la interacción como estupenda y divertida, destacando que la gente la apreció mucho por su espontaneidad. Gordon explicó que la atmósfera estaba cargada de presión, tensión y animosidad propia de un duelo de esa magnitud, pero que aquel instante rompió la intensidad durante unos segundos. Añadió que fue como jugar en el parque y describió a Aguirre como un hombre muy simpático, lo que permitió que el incidente se recordara con afecto y no con rencor.

Mejor partido y ruidoso ambiente azteca

Gordon guarda un recuerdo especial de aquella visita a la capital mexicana, asegurando que fue el mejor partido de su vida. Destacó específicamente el ruido ensordecedor cuando cantaron el himno nacional de México, algo que afirmó ser lo más fuerte que había escuchado en su carrera. Inglaterra se llevó la eliminatoria por 3-2, pese a quedarse con diez hombres tras la expulsión de Jarrell Quansah, pero la forma en que avanzaron y el ambiente local hicieron que el encuentro se quedara grabado en su memoria.

Reencuentro programado en Barcelona

El recuerdo tendrá ahora una segunda parte materializada mediante la firma del producto. Aguirre espera obtener la fotografía para sus hijos y Gordon ya ha comprometido su colaboración en este gesto. El próximo 31 de enero, cuando Barcelona reciba al Valencia en La Liga, ambos tendrán la oportunidad de reencontrarse para concretar el intercambio y sellar así una anécdota que ya forma parte de la historia reciente del fútbol internacional.