Descubre la experiencia del Corona Capital 2026 en Autódromo Hermanos Rodríguez. Con fechas del 20 al 22 de noviembre y artistas como Gorillaz y Manic Street Preachers.

El festival Corona Capital 2026 transformará la Ciudad de México en el epicentro global de la música entre el 20 y el 22 de noviembre. El Autódromo Hermanos Rodríguez se prepara para recibir a estrellas internacionales de diversas generaciones y géneros musicales. Desde el indie rock y el pop alternativo hasta la electrónica, el punk y el soul, la programación ofrece una amplia variedad de propuestas artísticas.

Aunque artistas como Gorillaz, The Strokes, Twenty One Pilots, The xx y Underworld concentran la mayor atención del público, el cartel esconde joyas ocultas que merecen exploración. Algunas formaciones cuentan con décadas de trayectoria consolidada, mientras que otras representan nuevas voces esenciales para descubrir. Si aún estás organizando tu itinerario, estas selecciones podrían convertirse en las sorpresas más destacadas del fin de semana.

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Gorillaz y The Strokes lideran cartel en CDMX

La presencia de Gorillaz y The Strokes establece el tono principal del evento, atrayendo a multitudes que buscan experimentos sonoros vanguardistas y clásicos del rock alternativo. Estos artistas internacionales definen la escala global del festival, pero no son los únicos responsables de la riqueza cultural del programa.

El Autódromo Hermanos Rodríguez se convierte en el escenario donde convergen estas grandes figuras con actos independientes y proyectos emergentes. Esta mezcla estratégica permite que los asistentes vivan una experiencia diversa que trasciende los grandes nombres y explora la profundidad del catálogo musical contemporáneo.

Manic Street Preachers y Johnny Marr en la etapa principal

Manic Street Preachers, formada en 1986 en Blackwood, Gales, representa la esencia del rock británico con letras políticas y referencias literarias. Su historia incluye la desaparición de Richey Edwards en 1995, un evento que marcó profundamente a la agrupación. Su álbum Everything Must Go (1996) logró reconocimientos globales con éxitos como A Design for Life.

La banda continúa vigente con Critical Thinking (2025), su decimoquinto disco de estudio, que reflexiona sobre las contradicciones humanas. Por su parte, Johnny Marr, cofundador de The Smiths en 1982 junto a Morrissey, ofrece un legado fundamental para el rock alternativo. Su guitarra definió sonidos icónicos como This Charming Man y How Soon Is Now?

Tras la separación de The Smiths, Marr colaboró con Electronic, The The y Modest Mouse, además de su carrera solista con álbumes como The Messenger. Su presentación en el 22 de noviembre es una oportunidad para redescubrir al músico que transformó la percepción de las guitarras en el indie británico, combinando su legado histórico con una energía renovada.

Durand Jones y Thee Sinseers renuevan el soul clásico

Durand Jones & The Indications, nacida en Indiana, recupera la esencia del soul de los años sesenta y setenta mediante arreglos de metales y armonías vocales. Su combinación de voces aporta diferentes personalidades a temas como los de American Love Call (2019) y Private Space (2021), ampliando su sonido hacia el funk y la música disco.

Lae Sinseers, liderada por Joseph Quiñones, destaca por su instrumentación cálida y armonías que remiten a los géneros clásicos. Tras el éxito de It Was Only a Dream, publicaron Sinseerly Yours (2024), su primer álbum de larga duración. Su propuesta es ideal para quienes buscan un soul tradicional con sensibilidad contemporánea, ofreciendo ritmos bailables e instrumentación en vivo.

Peaches y la vanguardia electrónica en el festival

Peaches, el proyecto solista de Merrill Nisker, rompe convenciones con una mezcla de electrónica, punk, hip-hop y letras provocadoras. Su álbum The Teaches of Peaches (2000) estableció una referencia sobre libertad sexual e identidad de género, consolidando su impacto cultural más allá de la música.

En 2026, presenta No Lube So Rude, su primer álbum de estudio en más de una década, marcando una etapa de renovada actividad creativa. Su participación en el festival promete una experiencia audiovisual y de performance que cuestiona normas sociales, ofreciendo una perspectiva única en medio de la programación del Corona Capital 2026.