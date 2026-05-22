Government aims to improve operational efficiency, proper use of slots in airports

The federal government aims to improve operational efficiency and the proper use of slots in airports, classified at different levels. The main intention is to strengthen administrative capacity management and air traffic scheduling management mechanisms and to improve transparency, objectivity, and homogeneity in slot allocation. The reform will generate benefits for the national airport system, strengthening operational safety, improving flight punctuality, preventing congestion scenarios, optimizing infrastructure use, and promoting more transparent and standardized allocation processes.
La intención del gobierno federal es lograr una mejora operacional y el uso eficiente de slots en los aeropuertos clasificados en sus diferentes niveles con la intención de fortalecer los mecanismos de administración de capacidad aeroportuaria y de supervisión de horarios de aterrizaje y despegue frente al crecimiento sostenido de la demanda del transporte aéreo y la necesidad de contar con procedimientos más transparentes, objetivos y homogéneos para la asignación de horarios en aeropuertos.
Según el DOF (De la Secretaría de Comunicaciones y Transportes), se detallan tres niveles de aeródromos civiles de servicio al público de transporte aéreo regular nacional e internacional: (1) no saturado, cuya capacidad operacional resulta suficiente para atender la demanda de operaciones aéreas de las personas transportistas aéreas y demás personas operadoras aéreas, contando con infraestructura adecuada para absorber incrementos ordinarios de la demanda; (2) con potencial de saturación, lo que puede prevenirse mediante ajustes de horarios de aterrizaje y despegue acordados de manera bilateral entre la persona administradora aeroportuaria y las personas transportistas aéreas, así como mediante la implementación de acciones de desarrollo, ampliación, o mejora de la infraestructura destinadas a incrementar su capacidad operacional; (3) en condiciones de saturación, cuya elevada ocupación de la capacidad supera o limita de manera significativa a uno o más de sus componentes críticos, tales como pista, plataformas, edificios terminales o infraestructura aeroportuaria esencial para la operación en determinados horarios, días de la semana o periodos del año.
La SICT (Servicio Nacional de Investigaciones sobre el Transporte Aéreo Civil) es responsable de la clasificación con la finalidad de establecer el régimen aplicable para la asignación de horarios de aterrizaje y despegue, atendiendo a estándares internacionales. El AFAC (Asociación de Fábricas y Empresas de Aviación Civil), debe determinar la clasificación aplicable a cada aeródromo y actualizarla conforme a la evolución de su capacidad operativa, comportamiento estadístico de la demanda de operaciones aéreas y las condiciones determinados por la persona prestadora de los servicios a la navegación aérea.
La intención del gobierno federal es lograr una mejora operacional y el uso eficiente de slots en los aeropuertos clasificados en sus diferentes niveles con la finalidad de evitar llegar a condiciones de saturación que afecten a todo el sistema aeroportuario, como ocurrió en el caso del aeródromo de Phoenix, que es el único con declaratoria de saturación y redujo sus operaciones por hora
