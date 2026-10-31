GP de México 2026: clasificación y opciones de título de Antonelli

El GP de México 2026 define la parrilla de salida este sábado. Kimi Antonelli busca el título mundial más joven de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La actividad de la Fórmula 1 continúa este sábado 31 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se disputan la tercera sesión de entrenamientos libres y la clasificación del GP de México 2026. Los pilotos buscarán asegurar una buena posición de salida para la carrera del domingo, mientras el italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, se acerca al título mundial. La jornada comenzará con la práctica libre 3 a las 11:30 horas, tiempo del centro de México, y la clasificación arrancará a las 15:00 horas.

Tras las primeras prácticas del viernes, los equipos tendrán una última oportunidad para ajustar sus monoplazas antes de disputar la pole position. En un circuito donde conseguir una buena posición en la parrilla puede marcar diferencias, la sesión clasificatoria se desarrollará en tres rondas eliminatorias en las que los competidores buscarán registrar sus mejores tiempos.

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Horarios y transmisión de la clasificación

La cobertura televisiva está prevista desde las 11:25 horas para la práctica 3 y a partir de las 14:55 horas para la clasificación. Ambas transmisiones comenzarán cinco minutos antes del horario oficial de las sesiones. Durante una hora, los pilotos podrán realizar sus últimos ajustes antes de la sesión que definirá la parrilla de salida.

Charles Leclerc, de Ferrari, fue el más rápido durante la primera práctica libre del viernes, al registrar una vuelta de 1 minuto y 18.128 segundos en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El monegasco superó por 0.659 segundos a Kimi Antonelli, quien terminó segundo en su regreso a la actividad después de superar una enfermedad viral que le impidió participar en la jornada de atención a medios del jueves.

El piloto de reserva de Mercedes, Fred Vesti, ocupó el tercer puesto, mientras que Lewis Hamilton, de Ferrari, finalizó cuarto. La primera sesión también estuvo marcada por la participación de varios pilotos jóvenes, luego de que nueve de los diez equipos cedieran temporalmente uno de sus monoplazas a sus reservas o prospectos. Entre ellos destacó el japonés Ayumu Iwasa, quien sustituyó a Max Verstappen en Red Bull y terminó quinto, como el mejor de los pilotos que no compiten habitualmente en el campeonato.

Antonelli y el título mundial más joven

Más allá de la lucha por la pole position, el GP de México 2026 podría convertirse en una fecha histórica para la Fórmula 1. Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, llega a México con la posibilidad de convertirse en el campeón mundial más joven en la historia de la categoría. De acuerdo con Reuters, al italiano le bastaría sumar dos puntos en la carrera del domingo para asegurar matemáticamente el título frente a su rival más cercano en el campeonato mundial.

De conseguirlo, se convertiría en el campeón mundial más joven de la historia, con 20 años y 68 días. Además, sería el tercer italiano en conquistar el campeonato y el primero desde Alberto Ascari en 1953. Antonelli también buscará sumarse a la lista de ganadores del Gran Premio de México; el último italiano que consiguió una victoria en esta carrera fue Riccardo Patrese, con Williams, en 1991.

Historia y características del circuito

La Ciudad de México recibe una nueva edición del Gran Premio de México, una competencia que se celebró por primera vez como prueba del campeonato mundial de Fórmula 1 en 1963. El trazado tiene una longitud de 4.304 kilómetros y la carrera del domingo está programada a 71 vueltas, para completar una distancia aproximada de 305.3 kilómetros.

El récord de vuelta en carrera pertenece a Valtteri Bottas, quien registró un tiempo de 1 minuto y 17.774 segundos en 2021. La larga recta principal y las características del circuito permiten alcanzar velocidades especialmente elevadas; además, la altitud de la Ciudad de México representa un desafío para los equipos por sus efectos sobre la aerodinámica y la refrigeración de los monoplazas.

Verstappen es el máximo ganador del Gran Premio de México, con cinco triunfos, mientras que Lando Norris llega como el ganador de la edición anterior. La clasificación tendrá especial relevancia este sábado; tres de los últimos cuatro ganadores de la carrera partieron desde la pole position, aunque Verstappen ha demostrado que también es posible remontar, pues solo una de sus cinco victorias llegó después de arrancar desde el primer lugar.

El domingo, a partir de las 14:00 horas, los pilotos disputarán las 71 vueltas del Gran Premio de México 2026, una carrera que podría definir al nuevo campeón mundial.