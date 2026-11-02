GP de México 2027: Fechas oficiales, preventas Banamex y Banorte confirmadas

El Gran Premio de México 2027 se celebrará del 29 al 31 de octubre. Conoce las fechas exactas de preventas para Banamex, Banorte y el público general en noviembre 2026.

La edición 2026 del Gran Premio de México concluyó con la victoria de Max Verstappen y la consagración de Kimi Antonelli como campeón mundial. Inmediatamente después de la carrera, los organizadores revelaron el calendario de venta de boletos para la próxima temporada. El evento deportivo más importante del país en el ámbito del automovilismo ya tiene sus fechas establecidas y los procesos de adquisición iniciarán a finales de octubre de 2026.

Fechas Oficiales Y Lugar De La Carrera

El Gran Premio de México 2027 se llevará a cabo entre el 29 y el 31 de octubre de 2027. Estas fechas mantienen la tradición establecida desde que la Fórmula 1 regresó al calendario en 2015. La carrera se celebrará tradicionalmente en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la Ciudad de México.

Also read Reforma fiscal 2027 limitará aplicación de pérdidas fiscales en México

Las autoridades del evento buscan renovar el contrato que mantiene a la cita mexicana en el circuito mundial. De confirmarse la renovación, se espera que la fecha no cambie sustancialmente en años futuros, incluyendo 2028. Esta estabilidad permite a los aficionados planificar con antelación sus agendas para asistir al circuito.

Preventas Y Venta General De Boletos

La preventa exclusiva para clientes de Banamex y la Venta Anticipada de Banorte comenzarán el 9 y 10 de noviembre. Este período permite a los titulares de estas instituciones bancarias adquirir entradas con prioridad antes del resto de la población. La información fue difundida a través de las redes sociales oficiales del Gran Premio de México.

El 11 de noviembre estará disponible la venta al público en general. No se han revelado los precios de los boletos en esta etapa inicial. Se espera que la información sobre los costos se publique en los próximos días o simultáneamente con la apertura de las preventas bancarias.

Contexto De La Temporada Y Proximos Pasos

La venta de boletos llega poco después de que Max Verstappen ganara la carrera y Kimi Antonelli se convirtiera en el campeón mundial más joven en la historia. Este logro histórico de Antonelli generó una ola de interés sin precedentes en el circuito. La seguridad de que habrá carreras con nuevos talentos atrae a un público diverso.

Los aficionados deben estar atentos a los canales oficiales para obtener los enlaces directos de compra. La demanda por los accesos al Autódromo Hermanos Rodríguez suele ser alta en cada edición. Se recomienda a los compradores verificar sus datos de acceso a las plataformas bancarias con anticipación para evitar inconvenientes técnicos durante la liberación de inventarios.

La confirmación de estas fechas y canales de venta cierra un ciclo de especulación sobre la logística del evento. Los organizadores han priorizado la transparencia en la distribución de entradas. La próxima oportunidad para presenciar la F1 en México está claramente delimitada en el calendario de finales de octubre.