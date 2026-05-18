Gráfico del Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores

Esta sección presenta un gráfico del Índice S&P/BMV IPC, el índice líder de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que agrupa a las acciones locales más negociadas. El gráfico muestra los cambios porcentuales en el valor del índice y se actualiza cada 10 segundos durante el horario de negociación, a partir del 12 de mayo del 2022.

La semana pasada, la calificadora Standard & Poor's modificó la perspectiva en México, afectando el ánimo de los inversionistas y generando caídas en las bolsas de valores locales.

En la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones locales más negociadas, bajó un 3.23% a 67,976.50 puntos y el índice FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocedió un 3.09% al nivel de 1,361.72 unidades. El cambio de perspectiva generó un mayor nerviosismo entre los inversionistas, que monitorizan si otras dos calificadoras podría realizar modificaciones en la perspectiva y en la calificación crediticia del país.

Los expertos consideran que el cambio de perspectiva no tendrá un impacto directo en el comportamiento de los índices, a pesar de que las bolsas cayeron mayormente por la decisión de S&P Global Ratings





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