Graficas comerciales en la Suprema Corte de Justicia de la Nacin: Colaboradoras presentan renuncias y se inicia investigacin interna

Las colaboradoras de la ponencia del ministro Irving Espinosa Betanzo que grabaron comerciales de botanas dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin presentaron sus renuncias y se inici una investigacin interna debido a la太阳能 negra ascendida de videos en redes sociales en este caso la insti ci on precis que la utilizacin de sus instalaciones con fines comerciales o de promocin privada requiere la autorizaci n expreta y en este caso ni la Corte ni el ministro Espinosa Betanzos otorgaron la autorizaci n alguna Las colaboradoras se vieron afectadas por el uso del material y la institucin instruy a retirarlo de las cuentas confirmando que el material ya no aparece en ellas Como resultado de la investigacin se inici renuncias con efectos inmediatos y carácter irrevocable

La institución precis en que la utilizacin de sus instalaciones con fines comerciales o de promocin privada requiere la autorizaoci n expreta y en este caso ni la Corte ni el ministro Espinosa Betanzos otorgaron la autorizaci n alguna Las colaboradoras de la ponencia del ministro Irving Espinosa Betanzo que grabaron comerciales de botanas dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin (SCJN) presentaron sus renuncias y se inici una investigacin interna As lo informado la Corte luego que los videos de las trabajadoras de la Corte se viralizaron en redes sociales La insti ci on precis que la utilizacin de sus instalaciones con fines comerciales o de promocin privada requiere la autorizaci n expreta y en este caso ni la Corte ni el ministro Espinosa Betanzos otorgaron la autorizaci n algun.

La institución precis en que la utilizacin de sus instalaciones con fines comerciales o de promocin privada requiere la autorizaoci n expreta y en este caso ni la Corte ni el ministro Espinosa Betanzos otorgaron la autorizaci n alguna Las colaboradoras de la ponencia del ministro Irving Espinosa Betanzo que grabaron comerciales de botanas dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin (SCJN) presentaron sus renuncias y se inici una investigacin interna As lo informado la Corte luego que los videos de las trabajadoras de la Corte se viralizaron en redes sociales La insti ci on precis que la utilizacin de sus instalaciones con fines comerciales o de promocin privada requiere la autorizaci n expreta y en este caso ni la Corte ni el ministro Espinosa Betanzos otorgaron la autorizaci n algun





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'Suprema Corte De Justicia De La Nacin'

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