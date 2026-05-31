Gran Actualización Gratuita Introduce Sinergias y Contenido Competitivo

Próxima actualización trae Sinergias, Build Ranks, nueva ruta narrativa y Seasonal Players para enriquecer el juego competitivo y la personalización de equipos.

La desarrolladora ha confirmado que el juego recibirá su quinta gran actualización gratuita muy pronto, con novedades enfocadas en el juego competitivo y en la personalización de equipos.

Esta expansión añadirá nuevas funciones, personajes de temporada y contenido adicional para el modo historia, lo que promete ser una de las actualizaciones más importantes desde el lanzamiento del título. La principal novedad será la implementación de las llamadas Sinergias, un sistema que otorga mejoras a todo el equipo cuando se cumplen condiciones específicas. Los jugadores podrán adquirir estas Sinergias en la tienda del juego; algunas se centrarán en potenciar el ataque, mientras que otras reforzarán la defensa.

Lo más interesante es que las activaciones dependerán de combinaciones de personajes que han compartido vínculos significativos en entregas anteriores de la franquicia, permitiendo a los fans crear alineaciones más efectivas mientras reúnen a sus personajes favoritos. Junto a esto, se publicó un nuevo tráiler que muestra estas mecánicas junto con el sistema Build Ranks, otra herramienta diseñada para optimizar el rendimiento de los equipos.

En el video, Destin Billows (Unmei Sasanami) guía a Harper Evans (Haru Endo) a través de los conceptos básicos para construir una escuadra competitiva. La actualización también incluirá una nueva ruta en el Chronicle Mode llamada Victory Road Route, que seguirá la historia de Destin Billows y ofrecerá más contenido narrativo para quienes disfrutan la campaña.

Por otro lado, debutarán los Seasonal Players, personajes especiales vinculados al torneo oficial Victory Road. Además, se compartió nueva información sobre el torneo Victory Road: el sitio oficial ya detalla los requisitos de participación, el formato de competencia, los Seasonal Players y algunas de las recompensas disponibles. Este conjunto de additions busca revitalizar la experiencia tanto para jugadores casuales como competitivos, reforzando la profundidad estratégica y el valor a largo plazo del juego





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Sinergias Build Ranks Victory Road Seasonal Players Chronicle Mode

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