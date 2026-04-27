Gran Festejo Gratuito para Niños en Saltillo: Música, Baile y Diversión Familiar

El Gobierno Municipal de Saltillo invita a todas las familias a disfrutar de un evento gratuito lleno de música, baile y actividades para niños, con la participación de Lore Lore, Los Chicharrines, los Campa Brothers y Guerreras K-Pop Huntrix. Se garantiza seguridad y un ambiente 100% familiar.

Saltillo se prepara para celebrar a sus niños y niñas con un gran festejo gratuito, lleno de música, baile y diversión familiar. El Gobierno Municipal ha organizado un evento especial que promete ser un día inolvidable para los más pequeños, con una programación vibrante y pensada para todas las edades.

La celebración, que se llevará a cabo en un espacio designado para garantizar la comodidad y seguridad de todos los asistentes, contará con la participación de artistas y grupos reconocidos por su trabajo con el público infantil. Entre los nombres confirmados se encuentran Lore Lore, un referente en la música para niños, Los Chicharrines, conocidos por sus canciones pegadizas y coreografías energéticas, y los Campa Brothers, quienes prometen un espectáculo lleno de humor y acrobacias.

Para complementar la oferta de entretenimiento, el evento también incluirá un show especial de Guerreras K-Pop Huntrix, un grupo que fusiona la música pop coreana con dinámicas interactivas para el público infantil, creando una experiencia única y emocionante. El edil, Javier Díaz, extendió una cordial invitación a todas las familias saltillenses para que disfruten de este festejo, destacando que el evento es completamente gratuito y está diseñado para promover la convivencia familiar en un ambiente seguro y alegre.

Se espera una gran afluencia de público, por lo que el Gobierno Municipal ha tomado todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de los asistentes. La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegará un operativo especial en los alrededores del recinto, brindando apoyo vial y vigilancia constante para prevenir cualquier incidente.

Además, se contará con personal médico y de primeros auxilios para atender cualquier eventualidad. El objetivo principal de esta iniciativa es ofrecer a la niñez saltillense espacios de recreación seguros y de calidad, donde puedan disfrutar de momentos de alegría y convivencia familiar. El Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el bienestar de los niños y niñas, y considera que este tipo de eventos son fundamentales para fortalecer los lazos familiares y promover el desarrollo integral de la niñez.

La celebración no solo se limitará a los espectáculos artísticos, sino que también incluirá diversas actividades complementarias, como juegos, talleres y áreas de comida y bebida, para que los niños y niñas puedan disfrutar de un día completo de diversión. Se espera que este evento se convierta en una tradición anual, consolidándose como una de las celebraciones más importantes para la niñez saltillense.

La organización del evento ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de diversas dependencias del Gobierno Municipal, quienes han trabajado en coordinación para garantizar el éxito de la celebración. Se ha prestado especial atención a la logística, la seguridad y la promoción del evento, con el fin de asegurar que llegue a la mayor cantidad de familias posible.

El Gobierno Municipal invita a todos los ciudadanos a sumarse a esta celebración y a compartir la alegría de ver a los niños y niñas disfrutar de un día inolvidable. Se espera que este evento contribuya a fortalecer el tejido social y a promover una cultura de paz y convivencia en Saltillo.

La celebración es una muestra del compromiso del Gobierno Municipal con la niñez y la familia, y un reflejo de su visión de construir una ciudad más justa, equitativa y feliz para todos sus habitantes. Se anima a los padres de familia a llevar a sus hijos y a participar en las diversas actividades que se han preparado para ellos. El evento promete ser una experiencia enriquecedora y divertida para toda la familia, y una oportunidad para crear recuerdos inolvidables.

El Gobierno Municipal agradece el apoyo de todos los patrocinadores y colaboradores que han hecho posible la realización de este evento, y reafirma su compromiso de seguir trabajando en pro del bienestar de la niñez saltillense





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