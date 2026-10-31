Gran jurado acusa a agente de ICE por atropellar a un hombre en Houston

Un gran jurado del condado Harris acusó al agente de ICE Mario Alberto Morales por atropellar a Miguel Parra Hernández durante una persecución en Houston el 10 de octubre.

Un gran jurado del condado Harris presentó el viernes 30 de octubre de 2026 una acusación formal contra Mario Alberto Morales, agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE), por presuntamente atropellar con su vehículo a Miguel Parra Hernández, un trabajador de origen mexicano, en las inmediaciones de Clay Road y la autopista 6, en el condado Harris, Texas. Los hechos ocurrieron el sábado 10 de octubre, alrededor de las 7:30 de la mañana, durante un operativo migratorio.

Según el fiscal de distrito Sean Teare, la investigación reunió imágenes de una cámara de seguridad de una panadería y de la cámara corporal que llevaba el agente. Ambos registros fueron sincronizados para reconstruir lo ocurrido durante la persecución y presentar el caso ante el gran jurado.

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Reconstrucción de los hechos con videos

De acuerdo con la Fiscalía, los videos muestran que Morales dirigió su camioneta hacia Parra Hernández y pasó por encima de sus piernas, lo que le provocó lesiones graves y fracturas que requirieron atención hospitalaria. El material audiovisual sobre Clay Road permitió observar la escena desde un punto fijo, mientras que la cámara corporal registró lo que veía y decía el agente.

La comparación de ambos videos permitió reconstruir la secuencia y contrastar las versiones sobre el incidente. En el transcurso del operativo, Parra Hernández y otro ocupante descendieron de la camioneta y comenzaron a correr. La investigación se centró en lo que ocurrió después: según la reconstrucción presentada por los fiscales, Morales dirigió su vehículo hacia el trabajador mexicano y lo arrolló.

La Fiscalía sostuvo que los registros audiovisuales fueron determinantes para presentar el caso ante el gran jurado y para cuestionar las condiciones en las que se desarrolló la persecución.

Audio de la cámara corporal y llamada al 911

El audio de la cámara corporal registra intercambios entre los agentes y el hombre lesionado. En uno de los momentos, Morales se dirige a otro agente y le dice que allá está el otro. Más adelante, se escucha que le pide al trabajador mexicano que le dé la mano. La respuesta de Parra Hernández, entre quejidos de dolor, quedó registrada en el material.

En otros fragmentos del video, el agente dice que como pueden ver claramente, y también se escucha una instrucción para intentar meter a varias personas en el vehículo. Una de las llamadas de emergencia relacionadas con el incidente fue realizada por Mario, el agente de ICE involucrado. Durante la conversación solicitó una ambulancia y proporcionó como referencia Risaralda Bakery & Restaurant, además de una dirección que aparece en la transcripción.

El operador confirmó que se trataba de un vehículo patrulla y el agente de migración respondió que sí. La llamada también incluyó instrucciones del operador para mantener al hombre quieto, vigilar su estado y evitar moverlo, salvo que fuera absolutamente necesario. La llamada al 911 no fue el único registro que los investigadores analizaron: hubo dos comunicaciones de emergencia relacionadas con el caso.

Situación migratoria de la víctima y reacciones

Parra Hernández sufrió lesiones graves en las piernas y permanece en recuperación en un centro de rehabilitación. A pesar de ser la persona atropellada, continúa bajo custodia de ICE, una situación que organizaciones y activistas han calificado de preocupante.

Durante la conferencia de prensa, Teare también se refirió a otras condiciones del operativo. El fiscal calificó la situación como muy preocupante y señaló que esa información también fue presentada ante el gran jurado. La Fiscalía no limitó su exposición a las lesiones de Parra Hernández, sino que también puso sobre la mesa las condiciones en las que eran transportadas las otras dos personas durante el operativo.

El caso ha generado atención en un contexto de protestas y actos de rechazo a los operativos migratorios. En el Día de Muertos, familias y activistas planean manifestarse en Atlanta para recordar a los migrantes fallecidos bajo custodia de ICE, lo que refleja la tensión social que rodea este tipo de incidentes.