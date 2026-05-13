Gran número de recordatorios en redes sociales por lluvias fuertes en la Ciudad de México

Los residentes de la Ciudad de México en zonas de riesgo de inundaciones se aconsejan guardar documentos importantes en bolsas de plástico, desconectar aparatos electrónicos y atender a las recomendaciones del Instituto Nacional de Protección Civil (INPC).

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SEMARGE) confirma que por segundo día consecutivo se registraron fuertes lluvias en varias alcaldías de la Ciudad de México, con incidencias como caída de árboles, inundaciones y corte de energía eléctrica (ENC).

Según la dependencia, en la alcaldía Gustavo A. Madero se activó la Alerta Roja debido a la intensificación de las lluvias fuertes. Por otro lado, las demarcataciones de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Tláhuac, se encontraban en situación de Alerta Naranja por persistencia de lluvias y Alerta Amarela por fuertes lluvias en la tarde y noche en las colonias de Coyoacán, Iztacalco, Magdalena Contreras, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Los riesgos asociados a las lluvias fuertes incluyen rachas de viento, caída de ramas y árboles y estas pueden dar lugar a inundaciones y currents in flood (ENC)





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