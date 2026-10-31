Gran Premio de México 2022: objetos prohibidos y permitidos en el Autódromo Hermanos Rodríguez

El Gran Premio de México 2022 en el Autódromo Hermanos Rodríguez aplica restricciones de acceso: mochilas mayores a 30 x 30 x 12 cm, aerosoles y extensiones de GoPro están prohibidos.

Miles de aficionados asistirán al Autódromo Hermanos Rodríguez durante el fin de semana del 30 de octubre al 1 de noviembre para el Gran Premio de México 2022, y la organización publicó en el sitio oficial de MexicoGP la lista de objetos que no pueden ingresar al recinto. La guía oficial, publicada el 29 de octubre, detalla las restricciones que los asistentes deben revisar antes de salir de casa.

Objetos prohibidos en el Autódromo Hermanos Rodríguez

La organización difundió un listado general de artículos restringidos para el acceso al inmueble. Entre las limitaciones más relevantes destaca la prohibición de mochilas que superen las dimensiones establecidas por la guía de esta edición.

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El documento oficial señala que no se permite acceder con mochilas de más de 30 × 30 × 12 centímetros. Además, recomienda utilizar modelos pequeños y, preferentemente, transparentes para agilizar las revisiones en los filtros de acceso.

El listado general de objetos prohibidos resume la restricción como mochilas que excedan los 30 centímetros, por lo que conviene tomar como referencia las dimensiones detalladas en la guía oficial antes de preparar el equipaje.

Protector solar y cámaras: condiciones de ingreso

Los asistentes pueden ingresar con ciertos artículos siempre que respeten las condiciones señaladas para cada uno. Si se planea llevar protector solar, hay que recordar que los aerosoles están prohibidos, por lo que se debe optar por formatos distintos.

Las cámaras GoPro están autorizadas, pero sus extensiones y los estabilizadores aparecen entre los artículos restringidos. Es decir, el dispositivo puede entrar, aunque no así sus accesorios de sujeción o estabilización.

Una excepción expresa incluida por la organización son los alimentos para bebé, que sí están permitidos en el recinto. Este punto resulta relevante para las familias que asisten con menores de edad.

Recomendaciones antes de acudir al Gran Premio de México

Para preparar el equipaje, la guía sugiere consultar los avisos oficiales publicados en el sitio de MexicoGP antes de acudir al Autódromo Hermanos Rodríguez. La revisión previa de las dimensiones de las mochilas y de los artículos restringidos puede evitar contratiempos en los accesos.

La lista oficial fue difundida en el marco del fin de semana del 30 de octubre al 1 de noviembre, cuando se espera una asistencia masiva de aficionados a la carrera. La organización recomienda revisar cada condición particular de los artículos permitidos.

Con estas medidas, el Gran Premio de México 2022 busca ordenar el ingreso de miles de personas al Autódromo Hermanos Rodríguez y agilizar los filtros de seguridad durante los tres días de actividades.