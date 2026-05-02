Gran Premio de Miami 2026: Checo Pérez busca su primer podio con Cadillac en una temporada marcada por cambios y emociones

La Temporada 2026 de la Fórmula 1 se reanuda con el Gran Premio de Miami, donde el mexicano Sergio Checo Pérez intentará conseguir su primer podio con Cadillac. El piloto tapatío partirá desde la posición 21, mientras que Kimi Antonelli lidera el campeonato con 75 puntos. La carrera se transmitirá en vivo por Canal 9, Sky Sports y F1TV.

La Temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1) se reanuda con el Gran Premio de Miami, a celebrarse este domingo 3 de mayo, cuando el piloto mexicano Sergio Checo Pérez busque su primer podio con la escudería Cadillac .

El volante tapatío largará desde la vigésimo primera posición en el Autódromo Internacional de Miami, luego de que no logró avanzar de la Q1. El finlandés Valtteri Bottas, su coequipero en el equipo estadounidense, saldrá desde el sitio 20. El Gran Premio de Miami es el primero en poco más de un mes en la F1 2026, luego de que en abril se cancelaron las carreras en Baréin y Arabia Saudita, a causa del conflicto en Medio Oriente.

La carrera del Gran Premio de Miami de F1 se lleva a a cabo este domingo 3 de mayo en el Autódromo Internacional de Miami, Florida, en Estados Unidos. La carrera comienza a las 14:00 horas del Centro de México y podrá seguirse en vivo a través de las señales de Canal 9, Sky Sports y F1TV.

El italiano Kimi Antonelli lidera la clasificación del campeonato de pilotos de la F1 2026 con una cosecha de 75 puntos, siete más que su coequipero de Mercedes, George Russell, quien es segundo con 68 unidades. Kimi Antonelli logró la pole position para la carrera de este domingo en el Autódromo Internacional de Miami. Max Verstappen y Charles Leclerc saldrán en la segunda y tercera posición, de manera respectiva.

El italiano consiguió la victoria en los Grandes Premios de China y Japón, mientras que George Russell fue el triunfador en Australia, donde comenzó la F1 2026. El tapatío Checo Pérez tiene un podio en el Gran Premio de Miami, el cual consiguió en la temporada del 2023 al terminar en el segundo lugar, detrás del neerlandés Max Verstappen, su entonces coequipero en Red Bull.

Las otras dos veces que el volante mexicano ha corrido en el Autódromo Internacional de Miami fueron en las campañas del 2022 y del 2024. En ambas carreras concluyó en el cuarto sitio.

El Gran Premio de Miami es una de las citas más esperadas de la temporada, no solo por la emoción que genera la F1 en Estados Unidos, sino también por la presencia de figuras como Checo Pérez, quien busca consolidarse como un piloto clave en la nueva era de la categoría. La temporada 2026 ha sido marcada por cambios significativos en el reglamento técnico, lo que ha generado una mayor competencia entre los equipos.

Cadillac, el equipo estadounidense, ha mostrado un progreso notable, aunque aún no ha logrado un podio en esta temporada. La carrera de este domingo será una oportunidad para demostrar su potencial.

Por otro lado, el liderato de Kimi Antonelli en el campeonato ha sido una sorpresa para muchos, ya que el joven piloto italiano ha demostrado una gran consistencia y velocidad en las primeras carreras. Su rival más cercano, George Russell, ha sido otro de los protagonistas de la temporada, con una victoria en Australia y un segundo lugar en Japón. La batalla por el título promete ser emocionante, con varios pilotos en la lucha por el primer puesto.

El Gran Premio de Miami no solo es importante por los puntos en juego, sino también por el impacto que puede tener en la clasificación general. Con varias carreras canceladas, cada punto es crucial para los pilotos y equipos que buscan mantenerse en la cima. Checo Pérez, con su experiencia y habilidad, buscará aprovechar esta oportunidad para sumar puntos importantes y acercarse a los líderes del campeonato





LaRazon_mx / 🏆 13. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fórmula 1 Gran Premio De Miami Sergio Checo Pérez Cadillac Kimi Antonelli

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fórmula 1: Lando Norris consigue la pole en el Gran Premio de MiamiEl piloto británico, vigente campeón mundial, superó por 222 milésimas de segundo al joven italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato de 2026.

Read more »

Así se mueven las rentas en las ciudades sede del Mundial 2026Los precios del alquiler en las sedes mundialistas alcanzan hasta 30,000 pesos mensuales, con Monterrey a la cabeza y diferencias marcadas según el tamaño de los departamentos

Read more »

Azteca 7 busca a Gudiño de Cruz Azul para el Viernes BotaneroAzteca 7 está interesado en el arquero Andrés Gudiño de Cruz Azul, quien perdió la titularidad en el Clausura 2026. Cruz Azul busca reforzarse para el Apertura 2026 tras su descenso. Se menciona también la situación de otros jugadores y la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Read more »

Cómo llevar zapatos guante con baggy jeans para ser la mejor vestida en primavera 2026Entre rigor y ligereza, volúmenes esculturales y matices susurrantes, la combinación de zapatos suaves con baggy jeans se abre paso esta primavera 2026.

Read more »

Resultado Sprint GP de Miami 2026: Doblete de McLaren y resultado agridulce para Checo PérezCon una demostración de superioridad técnica y estratégica, McLaren ha firmado un doblete espectacular en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami 2026

Read more »

GP de Miami 2026: Checo Pérez largará 21; Kimi Antonelli se lleva la pole positionEl piloto mexicano de Cadillac quedó eliminado en la Q1 y saldrá desde el fondo de la parrilla este domingo, mientras Mercedes volvió a imponerse

Read more »