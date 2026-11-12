Grand Theft Auto 6 evita la prohibición en Corea del Sur con clasificación para adultos

Grand Theft Auto 6 recibe clasificación solo para adultos en Corea del Sur tras evitar la prohibición por escenas controvertidas y controversias de censura.

Grand Theft Auto VI logró obtener la autorización oficial para su comercialización en Corea del Sur, evitando así una posible prohibición total que amenazaría su lanzamiento en la región. La decisión final otorga al título la clasificación "Solo para Adultos", permitiendo su distribución legal tras una evaluación rigurosa que descartó las escenas más controvertidas presentes en filtraciones previas.

Proceso de Evaluación en Corea del Sur

Rockstar Games presentó la solicitud formal de calificación ante el organismo regulador surcoreano el 1 de septiembre de 2026. El proceso inicial enfrentó obstáculos significativos cuando, durante la primera votación del 10 de septiembre, la junta registró un empate técnico con tres votos a favor del rechazo y tres en contra, lo que bloqueó la aprobación inmediata del videojuego.

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Los miembros de la junta expresaron preocupación principalmente por la presencia de escenas sin ropa en el videojuego. Las filtraciones de verano habían mostrado a personajes, incluyendo al protagonista Jason, en situaciones de desnudez en playas y otras instancias. Debido a esta polarización, los funcionarios decidieron posponer el veredicto para solicitar una versión jugable completa y analizar el mapa extenso del título con mayor detalle.

Una copia física del juego llegó al comité el 28 de septiembre, pero la decisión final se retrasó dos veces más. Los evaluadores necesitaban tiempo para examinar minuciosamente el contenido interactivo y solicitaron a Rockstar Games que identificara zonas específicas del mapa para garantizar una revisión precisa y exhaustiva de todos los elementos del juego.

Resultados Finales y Cambios en el Contenido

Tras completar tres revisiones exhaustivas, la junta llegó a un veredicto definitivo con ocho votos a favor y uno en contra. La clasificación "Solo para Adultos" permite la venta oficial, aunque el informe resalta que la versión final aprobada no incluye la escena filtrada de Jason, la cual brilla por su ausencia en el producto entregado. Este cambio parece haber sido crucial para alcanzar el consenso entre los reguladores.

Las escenas de relaciones íntimas que permanecen en el juego están restringidas exclusivamente a cinemáticas pregrabadas, evitando así la interacción directa del jugador en estos momentos controversiales. La junta actuó bajo la presión de ser el único país en rechazar la calificación de un título tan esperado, lo que habría impedido su venta oficial en toda la región surcoreana.

Controversias Globales y Impacto Regional

En Estados Unidos y Norteamérica, Grand Theft Auto VI ya cuenta con la calificación M, apta para jugadores de 17 años o más. Sin embargo, las preocupaciones sobre la censura se extienden a otras regiones clave. En Japón, se descubrió que los archivos de precarga son menos pesados en las consolas PS5 y Xbox Series X|S, lo que ha generado temores entre los fanáticos sobre la eliminación de material significativo.

Esta situación no es aislada, ya que Rockstar Games también censuró un avance oficial en China, lo que aumentó la ansiedad entre los consumidores locales sobre la integridad del contenido. La compañía ha mantenido silencio oficial respecto a estas discrepancias regionales, dejando incierto si el lanzamiento global tendrá diferencias sustanciales en el material ofrecido según el territorio.

Próximos Pasos y Lanzamiento Oficial

El debut de Grand Theft Auto VI está confirmado para el 19 de noviembre de 2026. Los jugadores y analistas continúan monitoreando las versiones finales en diferentes plataformas para confirmar si se restaura todo el contenido prometido o si persisten las modificaciones regionales. La claridad sobre la censura definitiva solo llegará con el lanzamiento completo del juego en todo el mundo.

La aprobación en Corea del Sur marca un hito importante, pero las dudas sobre la censura en Japón y China permanecen abiertas. Los fanáticos esperan que Rockstar Games proporcione mayor transparencia sobre las diferencias de contenido entre regiones para asegurar una experiencia uniforme para la comunidad global que aguarda este lanzamiento.