Descubre cómo desbloquear más de 60 trucos oficiales en Grand Theft Auto 6. Guía completa de códigos, requisitos de la campaña y efectos en Vice City para PS5 y Xbox.

Grand Theft Auto 6 introduce un sistema de asistencia de juego sin precedentes en la historia de la franquicia, ofreciendo a los jugadores acceso a más de 60 trucos oficiales diseñados para alterar las reglas del mundo abierto. Esta nueva entrega de Rockstar Games mantiene la esencia de sus raíces mientras innova en cómo se otorgan estas ventajas, requiriendo que los usuarios completen la narrativa principal antes de habilitar cualquier código.

La disponibilidad de estos beneficios no es inmediata al iniciar la aventura en Vice City. Los jugadores deben terminar la campaña principal para desbloquear la sección correspondiente dentro del Menú de Progreso. Este requisito se aplica independientemente de cuál sea el desenlace final elegido durante la historia, garantizando que tanto los defensores de Lucía como los seguidores de Jason tengan acceso igualitario a las herramientas de juego una vez que se muestren los créditos.

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Mecanismo de desbloqueo y requisitos

La mecánica detrás de los trucos en esta nueva entrega difiere significativamente de los títulos anteriores desarrollados por Rockstar Games y publicados por Take-Two Interactive. En lugar de permitir la introducción instantánea de combinaciones de botones desde el primer minuto, el sistema impone una barrera de progreso. Esta decisión estratégica busca fomentar que los jugadores exploren el entorno de Vice City con calma y sin prisas, evitando que lleguen a las conclusiones finales de la trama casi al instante mediante el uso de trampas.

Cada uno de los más de 60 códigos cuenta con sus propios requisitos específicos para ser desbloqueado dentro de la interfaz del juego. Una vez cumplidas las condiciones necesarias, el jugador puede acceder a la lista de asistentes. La estructura de estos códigos parece optimizada para ser universal entre las diferentes plataformas de consolas de última generación, utilizando secuencias basadas en botones direccionales que son idénticas para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Posiciones de los actores y experiencia del jugador

Los fanáticos acérrimos de la serie reconocen que la amplia lista de cheats es una característica distintiva y valorada. Estas herramientas ofrecen ventajas para el combate, modificaciones del mapa y recursos inmediatos como dinero al instante o munición infinita, permitiendo disfrutar la libertad del mundo abierto sin limitaciones estrictas. Sin embargo, la restricción inicial genera un debate sobre el equilibrio entre la exploración guiada y la libertad total.

La implementación de este sistema por parte del estudio busca garantizar que la experiencia narrativa tenga peso antes de conceder el poder de alterar el juego. Aunque no se ha revelado públicamente el motivo exacto detrás de esta decisión técnica y de diseño, la consecuencia directa es una curva de progreso modificada que separa la experiencia narrativa de la experiencia de sandbox extremo.

Impacto real y próximos pasos en el juego

Una vez que se ha desbloqueado el truco deseado en el menú, el procedimiento de activación requiere una acción específica del usuario. Debe abrirse el teléfono del personaje principal presionando la cruceta del D-Pad. Posteriormente, se deben mantener pulsadas las combinaciones de botones correspondientes: L1 más R1 en PlayStation 5 y LB más RB en Xbox Series X|S, mientras se introduce el código numérico o de secuencia correspondiente.

Los beneficios que se pueden obtener abarcan desde la obtención de grandes sumas de dinero, la recuperación total de la salud, hasta el desbloqueo de armamento pesado y el control del comportamiento de los personajes. Esta capacidad de romper las reglas ofrece una segunda vida al juego para aquellos jugadores que ya han experimentado la campaña completa y desean experimentar con la física y la economía de Vice City sin las consecuencias tradicionales del crimen virtual.

La unificación de los códigos de entrada entre las plataformas de Sony y Microsoft elimina la disparidad histórica entre las comunidades de jugadores. Al utilizar secuencias de botones direccionales que no dependen de la disposición física de los gatillos o botones específicos de cada mando, se asegura una experiencia equitativa para todos los usuarios que posean Grand Theft Auto 6 en sus dispositivos.