Grand Theft Auto 6 incluye al primer personaje no binario de la franquicia interpretado por Jesse James Rose, destacando la diversidad y la captura de movimiento en este lanzamiento multimillonario.

Grand Theft Auto VI marca un hito significativo en la historia de la industria de los videojuegos al presentar a su primer personaje no binario, interpretado por la actriz y activista Jesse James Rose. Este anuncio confirma que la franquicia liderada por Rockstar Games ha integrado la diversidad de manera explícita en su narrativa más ambiciosa. La inclusión de Rose representa un paso concreto hacia la representación auténtica en un título que ya ha superado las expectativas de ventas y recepción crítica.

Revelación del papel de Jesse James Rose

Jesse James Rose confirmó a través de redes sociales que interpreta a un curador de museo dentro del universo de Grand Theft Auto VI. La actriz señaló que firmó diecisiete acuerdos de confidencialidad hace tres años, manteniendo en secreto que su participación en el proyecto correspondía al videojuego más esperado de la década. Rose describió el proceso de filmación como uno de los más inclusivos y solidarios en los que ha participado, destacando que todo el equipo de producción se aseguró de utilizar sus pronombres correctos durante la captura de movimiento.

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Compromiso técnico contra la inteligencia artificial

La desarrolladora Rockstar Games optó por preservar la integridad artística mediante la captura de movimiento tradicional en lugar de depender de la inteligencia artificial generativa. Rose explicó que debía llevar un traje con lunares todos los días para registrar sus gestos y dedicó sesiones enteras al escaneo de su rostro y expresiones faciales. Esta decisión técnica subraya la convicción de que una computadora no puede replicar la complejidad humana, priorizando el trabajo artesanal sobre la automatización en la creación de personajes digitales.

Políticas de protección contra la violencia virtual

Como parte del diseño de seguridad del juego, los desarrolladores han implementado restricciones para impedir que los jugadores inflijan violencia contra ciertos personajes, incluyendo el representado por Rose. Esta medida busca específicamente mitigar la violencia antitrans en el entorno virtual, asegurando que el personaje no sea objeto de agresiones por parte de los usuarios. Esta protección no es un caso aislado, ya que Grand Theft Auto VI contiene múltiples instancias donde se prohíbe atacar a individuos clave en la trama.

Representación transgénero en la industria del entretenimiento

Jesse James Rose enfatizó que múltiples personas transgénero, incluyendo diseñadores, guionistas y actores, trabajaron en Grand Theft Auto VI tanto frente como detrás de las cámaras. En una entrevista con la revista Them, la actriz criticó la tendencia de contratar actores cisgénero para papeles trans, argumentando que la industria aún no ha logrado dar control a las personas trans sobre su propia representación. Rose afirmó que su participación demuestra que los actores transgénero son empleables y rentables, desafiando los estándares tradicionales de teatro y televisión.

Impacto financiero y contexto de review bombing

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI ha generado un impacto financiero sin precedentes, con más de 32 millones de copias vendidas en preventa y ingresos superiores a 3000 millones de dólares en las primeras 24 horas. A pesar del éxito comercial, el título es objeto de una campaña de review bombing por parte de algunos jugadores que critican lo que denominan propaganda woke. Rose también abordó las cuestiones salariales, reconociendo que, aunque recibió una buena remuneración, la industria enfrenta desafíos para garantizar compensaciones justas y regalías adecuadas para los trabajadores artísticos en proyectos de esta magnitud.