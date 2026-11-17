Grand Theft Auto 6 ostenta el récord de ocho nominaciones en The Game Awards 2026, superando a sus rivales pero sin poder batir el histórico récord de Clair Obscur.

Grand Theft Auto 6 ha registrado la mayor cantidad de menciones en The Game Awards 2026, consolidándose como el título más nominado del año con un total de ocho categorías. A pesar de que el videojuego de Rockstar Games aún no tiene una fecha de lanzamiento oficial confirmada, su presencia en la lista generó un significativo debate dentro de la comunidad de jugadores y críticos especializados.

Polémica por nominación sin lanzamiento oficial

La organización del evento, dirigida por Geoff Keighley, reveló la lista completa de finalistas durante una transmisión especial celebrada el martes 17 de noviembre. La decisión de incluir a Grand Theft Auto 6 en la carrera por el Juego del Año (GOTY) ha sido objeto de fuertes críticas por parte de muchos aficionados, quienes consideran injusto premiar a un producto que el público no ha podido experimentar completamente.

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No obstante, esta controversia no ha impedido que el sandbox de Rockstar Games compita directamente contra gigantes consolidados como The Legend of Zelda: Ocarina of Time, 007 First Light, Phantom Blade Zero, Control: Resonant y Resident Evil Requiem. La nominación refleja la enorme expectativa y el estatus de uno de los lanzamientos más ambiciosos de la historia del videojuego.

Imbatible récord histórico de Clair Obscur

Aunque Grand Theft Auto 6 acumula el mayor número de nominaciones para esta edición de 2026, existe un título que ostenta una marca histórica que resulta inalcanzable: Clair Obscur: Expedition 33. Este aclamado RPG desarrollado por el estudio independiente Sandfall Interactive y publicado por Kepler Interactive registró un fenómeno sin precedentes durante la entrega de 2025.

El proyecto dirigido por Guillaume Broche recibió la cifra máxima de 12 nominaciones en la historia del evento, superando ampliamente las ocho menciones de Grand Theft Auto 6. La crítica y los fans le otorgaron calificaciones casi perfectas debido a su narrativa y mecánicas, demostrando que la calidad percibida pesa más que el volumen de candidaturas.

En la gala de 2025, Clair Obscur: Expedition 33 culminó su racha ganadora con un total de 9 premios, incluyendo el estatus de Juego del Año. Por consiguiente, incluso si Grand Theft Auto 6 se lleva todos los estatuas a los que está nominado en esta ocasión, no podrá superar la hazaña estadística lograda por el RPG de fantasía el año anterior.

Detalle de categorías y competencia actual

Grand Theft Auto 6 compite en ocho disciplinas distintas, destacando la nominación a Mejor Actuación para Manni L. Perez, quien interpreta a Lucía Caminos, la protagonista femenina del juego. Esta mención confirmó oficialmente la identidad de la actriz que da vida al personaje central de la franquicia.

Las demás categorías que disputan el triunfo incluyen Mejor Diseño de Arte, Mejor Banda Sonora, Mejor Diseño de Audio, Mejor Narrativa, Mejor Juego de Acción/Aventuras y Mejor Dirección. A diferencia de la dinámica de 2025, donde un mismo juego podía tener múltiples entradas en un mismo grupo, aquí cada nominación es única por título.

En el conteo general de menciones, Control: Resonant y Resident Evil Requiem ocupan el segundo lugar con seis candidaturas cada uno. Phantom Blade Zero se sitúa en la tercera posición con cinco, mientras que Big Walk, 007 First Light y The Legend of Zelda obtuvieron cuatro nominaciones respectivamente.

Impacto en las plataformas y próximos pasos

La composición de la lista reafirma la posición de Xbox como una de las compañías con mayor presencia en la próxima gala, a pesar de no contar con un candidato directo al máximo galardón. PlayStation, por otro lado, no tiene representantes directos en la carrera por el Juego del Año, lo que sugiere una distribución diferente de la atención mediática en esta edición.

Los aficionados continúan debatiendo la justicia de estas elecciones mientras se cuenta el tiempo restante para la ceremonia. La respuesta definitiva a si Grand Theft Auto 6 puede imponerse a sus rivales o si el legado de Clair Obscur permanece intacto quedará claro cuando se realicen los anuncios finales en la noche de premios.