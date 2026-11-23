Take-Two Interactive revela que Grand Theft Auto 6 generó 3790 millones de dólares en su primera semana. El análisis muestra el impacto en ventas, plataformas y la competencia como Fortnite.

Take-Two Interactive ha confirmado cifras históricas para Grand Theft Auto 6, estableciendo un nuevo estándar en la industria del entretenimiento. La compañía reportó ingresos de 3790 millones de dólares en las primeras 24 horas desde su lanzamiento, impulsados por 32.5 millones de reservas anticipadas. Este desempeño inicial superó las expectativas más ambiciosas de los analistas del sector.

Impulso inicial de Grand Theft Auto 6 en ventas

El título de mundo abierto desarrollado por Rockstar Games se consolidó como el lanzamiento más rentable de la historia al instante. La estrategia de reservas previas demostró ser extremadamente efectiva, movilizando a una base de fans global que adquirió el juego antes de su disponibilidad pública.

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Los datos oficiales proporcionados por la editorial subrayan que el éxito no es temporal. La capacidad de generar 3790 millones de dólares en un único día refleja una demanda que no muestra señales de desaceleración.

Proyecciones de ventas y comparativas cinematográficas

Analistas independientes, incluyendo a Rhys Elliott de Alinea Analytics, calculan que Grand Theft Auto 6 alcanzó 44.9 millones de unidades vendidas en todo el mundo para el cierre del primer fin de semana. Estas ventas abarcan tanto la versión para PlayStation 5 como la de Xbox Series X|S.

Elliot señala que esta cifra representa aproximadamente el 30% de la base instalada por plataforma. Prácticamente un tercio de los propietarios de cada consola compró la nueva entrega de la franquicia.

La proyección financiera para los primeros cuatro días se sitúa cerca de 4000 millones de dólares. Esta cantidad equipara las ganancias combinadas de dos grandes éxitos de taquilla de 2026: Spider-Man: Brand New Day, con 2500 millones de dólares, y The Oddyssey, con 1800 millones de dólares.

Preferencia de plataformas PlayStation 5

El reporte detalla una disparidad significativa en el rendimiento entre las consolas. Para el domingo 22 de noviembre, Grand Theft Auto 6 vendió alrededor de 33.7 millones de unidades en PlayStation 5.

Esto representa el 75.1% de las ventas totales. Por su parte, la versión de Xbox registró 11.2 millones de unidades, aproximadamente el 24.9% restante.

La dominación de Sony en este lanzamiento es evidente desde las primeras cifras. Esta diferencia se mantiene también en la base de usuarios activos, donde el 76% se conectó desde PlayStation 5.

Impacto en la competencia y retención de jugadores

El efecto del lanzamiento se extendió más allá de las propias ventas del juego. Títulos como Fortnite sufrieron una caída de aproximadamente 28% en su base de usuarios activos durante el mismo periodo.

La situación fue más drástica para Call of Duty, que registró una pérdida del 42%. A pesar de la competencia por el tiempo de los jugadores, Grand Theft Auto 6 logró retenerlos.

Cerca del 20% de los jugadores, casi 9 millones de personas, acumularon más de 20 horas de juego. Este nivel de engagement confirma que el éxito trasciende las compras iniciales y genera actividad sostenida.