Descubre cómo jugar Grand Theft Auto 6 por streaming en PS5 y PS Portal. Conoce los requisitos de PS Plus Premium y la limitación de regiones para esta nueva funcionalidad.

La llegada de Grand Theft Auto 6 ha transformado el panorama del entretenimiento digital, ofreciendo a los millones de jugadores que ya iniciaron su expedición en Vice City nuevas formas de acceder a la obra maestra de Rockstar Games. La firma de videojuegos ha confirmado que el título ya es compatible oficialmente con la transmisión en la nube, lo que permite jugar sin necesidad de poseer la consola PlayStation 5 en la mayoría de los casos.

Disponibilidad Oficial del Streaming en la Plataforma

La ficha oficial de la PS Store ha establecido la confirmación definitiva de que Grand Theft Auto 6 funciona mediante streaming en los ecosistemas de PlayStation, incluyendo específicamente el dispositivo portátil PS Portal. Esta actualización técnica elimina la barrera física de la hardware de gama alta para una franja significativa de usuarios, aunque su implementación está sujeta a un riguroso cumplimiento de requisitos específicos por parte de los suscriptores.

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La nueva entrega de la franquicia de Rockstar Games es un proyecto netamente de nueva generación, lo que significa que su distribución original y estándar solo está disponible para las consolas PlayStation 5 y XBOX Series X|S. Al considerar que las consolas de la actual generación son más costosas que nunca debido a los incrementos de precio en el mercado global, muchos jugadores simplemente no pueden adquirirlas. Por suerte, existe otra opción viable para disfrutar Grand Theft Auto 6 sin la compra inicial del hardware principal.

Requisitos Obligatorios y Estructura de Costos

Para desbloquear la capacidad de transmitir el juego en la nube, los usuarios deben adquirir su copia legal del videojuego, la cual pueden comprar desde la aplicación para dispositivos móviles o en el sitio web de Sony si carecen de una consola física. Adicionalmente, es necesario contratar el servicio PlayStation Plus Premium, que tiene un costo fijo de 19.99 USD al mes. Gracias a la transmisión en la nube, es innecesario tener un PlayStation 5 para jugar GTA 6, siempre que se mantenga la suscripción activa.

Es obligatorio poseer un PS Portal para aprovechar esta función, pues es imposible hacer streaming a un PC o a otros dispositivos como el Steam Deck. Aunque se creía inicialmente que Microsoft tendría la exclusividad de streaming para GTA 6 debido a que Take-Two Interactive informó sobre la compatibilidad con XBOX Cloud Gaming para transmitir incluso en un XBOX One, esa información resultó ser falsa. El juego se podía transmitir a través de la nube solo en plataformas XBOX hasta hace muy poco tiempo, pero eso acaba de cambiar, pues ahora los jugadores también pueden hacerlo en los ecosistemas de Sony.

Barreras Geográficas y Limitaciones Técnicas

Lamentablemente, las características de cloud gaming brillan por su ausencia en México y el resto de Latinoamérica, creando una desigualdad significativa en el acceso al contenido. Esto significa que solamente los usuarios de Estados Unidos, Reino Unido y más regiones compatibles pueden transmitir el juego de Rockstar Games con su membresía de PS Plus Premium. En nuestro país, es posible usar la función Remote Play para jugar GTA 6 en un PS Portal, pero es necesario conectar el dispositivo portátil a la consola PlayStation 5 mediante Wi-Fi, lo que anula la ventaja del streaming remoto.

Aun así, la transmisión en la nube es una buena opción para los jugadores que se muestran reacios a dar el salto a la nueva generación de hardware. Pero debido a que es una tecnología inaccesible para muchos en ciertas regiones, un gran porcentaje de los fans se verán en la obligación de adquirir una consola para reunirse con Jason y Lucía en su aventura.

Impacto en las Ventas y Récords de PlayStation

Grand Theft Auto 6 ha impulsado considerablemente la popularidad de las plataformas de Microsoft y Sony, redefiniendo los estándares de demanda en la industria. Un reporte de Mat Piscatella reveló que GTA 6 fue tan popular que ayudó a Microsoft y Sony a duplicar las ventas de sus consolas en comparación con el año pasado, marcando un hito en el mercado minorista. La sandbox resulta particularmente popular en PlayStation, consolidando la posición de la marca japonesa en el sector.

Sony confirmó que el juego de mundo abierto batió el récord por el mayor número de jugadores simultáneos para cualquier juego de la plataforma, superando a experiencias free-to-play, juegos multijugador y títulos single-player. Tras la presentación del juego a mediados de este año, se agotaron todas las unidades de PS5 Pro en Reino Unido y otras regiones, lo que a su vez provocó aumentos de precio en otros minoristas debido a la falta de inventario y la alta demanda.

La presión sobre la oferta fue tal que Sony implementó medidas especiales para limitar la compra de PlayStation 5 en Japón, demostrando la magnitud del fenómeno. La transmisión en la nube actúa como un parche técnico para la escasez, pero el impacto general en la economía del videojuego y la producción de hardware es innegable y perdurará en las métricas futuras.