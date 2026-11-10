Grand Theft Auto VI bate récord de reservas en PS Store y Microsoft Store

GTA VI se convierte en el juego más reservado en la historia de PS Store y Microsoft Store, con unos 9.69 millones de unidades según Sensor Tower.

Grand Theft Auto VI se convirtió en el juego con mayor número de reservas en la historia de las tiendas digitales de PlayStation y Xbox, según confirmaron Sony y Microsoft en la víspera del lanzamiento oficial. El título desarrollado por Rockstar Games y publicado por Take-Two Interactive supera a cualquier otro estreno registrado hasta ahora en la PS Store y en la Microsoft Store.

La firma de análisis Sensor Tower estima que Grand Theft Auto VI ya vendió 9.69 millones de unidades durante su fase de preventa, por encima de las 8 millones de copias reportadas hace un par de semanas. Ni Sony ni Microsoft publicaron cifras oficiales de ventas, por lo que esa cantidad no ha sido confirmada por las compañías. Aun así, se recomienda a los jugadores descargar el juego con antelación para evitar posibles problemas de red.

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Precio y preventas récord de GTA VI

La preventa de GTA VI se abrió a mediados de este año, después de que el proyecto sufriera un par de retrasos. El juego cuesta $79.99 USD en su edición básica, mientras que la Ultimate Edition, que da acceso a contenido extra, se vende por $99.99 USD.

El precio y la ausencia de una edición física generaron polémica entre los jugadores. Sin embargo, el jefe de Take-Two Interactive confirmó hace unos meses que la versión menos cara es la más popular entre los compradores.

Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, declaró esta semana que las preventas superaron con creces las expectativas iniciales de la compañía. Zelnick añadió que el entusiasmo por el juego de mundo abierto fue tan grande que NBA 2K27 vendió menos, porque muchos compradores prefirieron GTA VI.

Precarga, peso de 200 GB y funciones por consola

La precarga de Grand Theft Auto VI comenzó el 10 de noviembre, y los jugadores que preordenaron la versión digital o física ya pueden descargarla en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La aplicación permanecerá inaccesible hasta el lanzamiento oficial, que tendrá lugar a finales de la semana siguiente.

Los primeros reportes de los jugadores indican que el juego pesa más de 200 GB en ambos ecosistemas. En un comunicado oficial, Sony confirmó que el juego será compatible con las funciones exclusivas del PS5 Pro, mientras que Microsoft indicó que los fanáticos podrán jugarlo en Xbox One mediante la tecnología de Cloud Gaming.

Rockstar Games confirmó que el título correrá a 30 fps tanto en Xbox Series X|S como en PlayStation 5, sin importar la versión que elijan los jugadores.

Advertencia de red y antecedentes de Hollow Knight: Silksong

Sony y Microsoft recomendaron precargar Grand Theft Auto VI lo antes posible, aunque no lo dicen de forma explícita. Según el comunicado de Sony, quienes adquirieron la versión con código incluido también pueden activarlo en cuanto lo reciban para comenzar la precarga.

Las palabras de ambas compañías sugieren que las tiendas digitales podrían sufrir problemas de red por la gran cantidad de personas que intentarán descargar el juego al mismo tiempo. El año pasado, las consolas y Steam registraron errores de conexión durante el lanzamiento de Hollow Knight: Silksong, uno de los títulos independientes más esperados de la década.

Por ese antecedente, se espera que la situación sea mucho peor durante el debut de GTA VI. Quienes quieran jugar el día del lanzamiento tienen en la precarga la forma más segura de evitar la congestión en las tiendas digitales.