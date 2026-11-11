Grand Theft Auto VI: Diferencias de Peso en Japón Alimentan Temores de Censura

Grand Theft Auto VI pesa menos en Japón y CERO omitió advertencias, lo que alimenta las dudas de los fans sobre una posible censura regional en el juego de Rockstar Games.

Los fans de Grand Theft Auto VI están preocupados por una posible censura del juego en algunas regiones, después de que la precarga del título de Rockstar Games se pusiera en marcha a inicios de esta semana en las consolas de Microsoft y Sony. Según los reportes, la diferencia en el tamaño de los archivos y la clasificación del organismo regulador de Japón son los dos factores que han encendido la alarma entre los jugadores.

Hasta el momento, Rockstar Games y Take-Two Interactive no han ofrecido una confirmación oficial sobre diferencias de contenido entre regiones. Aun así, el hallazgo de nuevos datos en la descarga previa obligó a la comunidad a revisar con atención cada detalle del lanzamiento.

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Diferencias de peso del archivo en Japón

La versión japonesa de Grand Theft Auto VI pesa menos que en el resto del mundo, según la información compartida por usuarios en redes sociales. El dato se confirmó tanto en PlayStation 5 como en las consolas de Xbox Series X|S.

De acuerdo con los reportes, el archivo de PlayStation 5 pesa aproximadamente 208.725 GB en Japón, frente a los 209.913 GB de la mayoría de las demás regiones. En Xbox Series X|S, la versión japonesa ocupa 208.74 GB, mientras que en el resto del mundo alcanza los 209.86 GB.

Aunque la diferencia es muy pequeña, la comunidad considera que esa disparidad podría ser un indicador de que el título sufrió censura regional. Sin embargo, el propio peso no prueba que haya contenido eliminado, ya que la variación podría deberse a archivos de idioma u otros componentes técnicos.

Clasificación de CERO y reacciones de los fans

CERO, el organismo regulador de Japón, asignó a Grand Theft Auto VI una calificación Z, reservada para jugadores de 18 años o más. Esa clasificación ya es un dato oficial del regulador japonés.

Las tiendas japonesas muestran iconos para Violencia y Crimen, pero no incluyen advertencias sobre contenido subido de tono ni referencias a sustancias controladas. Esa omisión llevó a los fans a pensar que existirán discrepancias regionales en la forma en que se representan algunas escenas.

Quienes respaldan la hipótesis de la censura recuerdan que Ubisoft tuvo que reducir la violencia en Assassin's Creed Shadows. También señalan que títulos como Dead Space y The Callisto Protocol quedaron completamente prohibidos en la región. Otros usuarios, en cambio, piden cautela y esperar información oficial antes de sacar conclusiones.

Antecedentes de censura y próximos pasos

Grand Theft Auto VI ya había estado involucrado en polémicas por supuestos casos de censura antes de los hallazgos sobre Japón. Poco después de que Rockstar Games realizara el avance extendido en Netflix, los fans de China notaron que ese tráiler tenía escenas con un filtro borroso que impedía ver lo que ocurría en pantalla.

En Estados Unidos y Francia, algunos carteles promocionales modificaban el arte oficial para eliminar todas las referencias a armas de fuego, según la comunidad. Estos antecedentes han reforzado la desconfianza de quienes temen que la nueva entrega sea blanco de la censura por su naturaleza controversial.

Al momento de la publicación de esta nota, ni Rockstar Games ni Take-Two Interactive han confirmado diferencias de contenido según el país o la región. La precarga ya permitió conocer que el juego ocupará más de 200 GB en el almacenamiento interno, tal como había indicado Rockstar Games hace un par de días. La siguiente pieza clave será la confirmación oficial sobre si la versión japonesa incluye cambios en sus escenas, un dato que aún no se ha publicado.