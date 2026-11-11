Grand Theft Auto VI impulsa las ventas de PlayStation 5 a 100 millones de unidades vendidas

El estreno de Grand Theft Auto VI ha elevado las ventas de la PlayStation 5 a 100 millones, consolidando su posición como una de las consolas más vendidas en la historia de Playstation

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI ha sido el factor decisivo para que la PlayStation 5 llegue a la cifra de cien millones de unidades vendidas, según la última actualización de Sony. Este superpunto de ventas supera a la reproducción del Wii y se acerca al récord de la consola original de Playstation.

Grand Theft Auto VI, el motor de crecimiento de ventas de PS5

Con el estreno del juego en pie de página de 10 de noviembre, Sony anunció que la PS5 había superado los 100 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Las ventas de la consola se dispararon en un mes, con 2.1 millones de unidades despachadas entre el 10 y el 14 de noviembre, justo antes de la fecha de lanzamiento de GTA VI. Los analistas, que habían previsto que la pandemia de escasez de hardware sería mitigada por el hype de la nueva entrega de Rockstar Games, se mostraron correctos al supuesto vínculo entre el juego y el incremento de las ventas.

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La cifra de 100 millones de unidades se quedó apenas detrás del Wii (101.63 millones) y aún está lejos del PS4 (117.2 millones). A pesar de esto, la posición de la PS5 como la consola más vendida de Sony en los últimos seis años es innegable, pues supera a la PS3 y la PS1 en un amplio margen, mientras que el PS2 ya debe de haber vendido 160 millones de unidades.

Reacciones de analistas y empresas competidoras

Daniel Ahmad, director de investigación en Niko Partners, publicó una lista de las consolas con mayor número de unidades vendidas durante sus primeros seis años de vida. En la lista, Nintendo domina, con Switch y DS como los sistemas de mayor éxito. Las consolas de XBOX se colocan al final. Para Sony, la PS5 queda liderada por la PS4 y la PS2, pero se queda muy atrás respecto al récord de la consola original de Playstation.

Mientras tanto, Microsoft no publicó datos específicos sobre el impacto del lanzamiento de GTA VI en su línea de consolas. Los precios de las consolas usadas en algunas regiones aumentaron considerablemente a raíz del hype alrededor del juego, pero la falta de datos oficiales hoja una incertidumbre sobre el beneficio real para Xbox.

Impacto inmediato y previsiones futuras

El incremento de ventas de la PS5 durante el período de una semana antes y después del estreno de GTA VI indica una correlación directa con el lanzamiento, un fenómeno que los expertos esperan repetir en el futuro con próximos juegos de Rockstar. Sony ha indicado que su objetivo es superar la cifra de la consola original de Playstation en los próximos trimestres, con la ayuda de la sólida demanda del nuevo título.

Con las ventas alcanzando un gran número, el impacto de GTA VI se traduce en una mayor disponibilidad de la consola, aunque la escasez de hardware inicial continúa como una limitante para el mercado. A largo plazo, la expectativa es que la PS5 continúe superando a productos de la competencia, al mismo tiempo que consolida su posición como una de las plataformas de elección para jugadores alrededor del mundo.