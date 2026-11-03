Grand Theft Auto VI supera los $750 millones en preventas con PS5 líder

El análisis de Sensor Tower revela que Grand Theft Auto VI ha generado más de $750 millones en ingresos previos al lanzamiento, con una clara dominación de la plataforma PlayStation 5 sobre Xbox.

La franquicia Grand Theft Auto VI está consolidando su posición como uno de los eventos de entretenimiento más importantes de la década. Los datos preliminares indican que el título ya ha recaudado cientos de millones de dólares antes de su fecha oficial de salida.

Ingresos récord en preventas globales

La firma de análisis de mercado Sensor Tower confirmó que Grand Theft Auto VI ha generado más de $750 millones de dólares en ingresos hasta el 3 de noviembre. Esta cifra representa un crecimiento significativo respecto a los $592 millones reportados a mediados de octubre, cuando se habían vendido aproximadamente 6.08 millones de unidades. Las reservas actuales incluyen estimaciones de pedidos anticipados y ganancias globales acumuladas.

Also read Este juego con estilo retro no le tiene miedo a GTAVI ni a Zelda: Ocarina of Time Remake, de hecho tiene influencias de ambas franquicias, y debutará en unos días

Las ventas totales de copias reservadas alcanzan la impresionante cifra de 7.71 millones de unidades en todo el mundo. Aunque Rockstar Games no ha compartido datos oficiales, estos números sugieren un éxito comercial inmediato. El juego, desarrollado por Take-Two Interactive y Rockstar Games, llegará a las estanterías el 19 de noviembre de 2026, lo que deja apenas unas dos semanas para su debut oficial.

Dominancia de PlayStation 5 sobre Xbox

Los datos revelan una disparidad notable entre plataformas: el 74% de las 7.71 millones de copias vendidas corresponde a la versión de PlayStation 5. Solo el 26% restante pertenece al port para Xbox Series X|S. Esta preferencia confirma rumores anteriores sobre la superioridad de las preordenes en la consola de Sony frente a la plataforma de Microsoft.

De los $750 millones totales, se estima que aproximadamente $559 millones provienen de PlayStation 5, traducidos en unas 5.74 millones de copias despachadas. Por otro lado, las ventas en Xbox representan unos $192 millones, equivalentes a 1.97 millones de unidades. En las últimas dos semanas, la consola de Sony generó más de $100 millones tras vender cerca de 1.3 millones de copias adicionales.

Estrategia de marketing y próximos pasos

La confirmación reciente de la fecha de precarga y el tamaño de descarga ha motivado a muchos jugadores a reservar su copia. Este movimiento estratégico coincide con el anuncio de que el título protagonizado por Lucía Caminos y Jason Duval es mucho más grande de lo esperado. La industria espera conocer cuántas copias se despacharán en las primeras 24 horas del lanzamiento.

Mientras tanto, Matthew Ball, director de estrategia de Xbox, negó rumores de preocupación por la competencia, afirmando que el juego también rompió récords en sus plataformas. Sin embargo, las cifras actuales posicionan a Grand Theft Auto VI como un posible rompedor de múltiples récords históricos durante y después de su debut.